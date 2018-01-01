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الخميس 19/يوليه/2018 - 10:20 م

حملة مكبرة لإزالة إشغالات ديروط وتحرير 17 مخالفة تموينية

حملة ازالة الاشغالات
حملة ازالة الاشغالات بديروط
أسيوط : محمد أبو شادي
dostor.org/2256037

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديروط بأسيوط، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع وميادين المدينة وتم خلالها رفع الإشغالات بشارع الجمهورية وميدان المحطة وشارع سعد زغلول وشارع الجيش ونقل الباعة الجائلين إلى الأسواق المخصصة لهم.

وقال العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز ديروط بأسيوط، إن الحملات التموينية والرقابية مستمرة بقرى المركز لرفع الإشغالات والتعديات وضبط الأسعار بالأسواق ومتابعة حركة البيع والشراء وتحرير المخالفات التموينية، بالتنسيق مع إدارة تموين ديروط، برئاسة المهندس كامل عبدالباسط صالح، مدير الإدارة.

وتابع أنه تم تحرير 17 مخالفة تموينية بقرى المركز لحيازة سلع تموينية منتهية الصلاحية وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش وعدم نظافة أدوات العجن وعدم إعطاء بون صرف خبز.

حملة مكبرة لإزالة إشغالات ديروط وتحرير 17 مخالفة تموينية
حملة مكبرة لإزالة إشغالات ديروط وتحرير 17 مخالفة تموينية
حملة مكبرة لإزالة إشغالات ديروط وتحرير 17 مخالفة تموينية
حملة مكبرة لإزالة إشغالات ديروط وتحرير 17 مخالفة تموينية
حملة مكبرة لإزالة إشغالات ديروط وتحرير 17 مخالفة تموينية
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