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الخميس 19/يوليه/2018 - 10:19 م

"صحة المنيا": خروج 17 من مصابي حادث تصادم قرية الشرفا بعد تماثلهم للشفاء

الدكتورة أمنية رجب،
الدكتورة أمنية رجب،
أ ش أ
dostor.org/2256035

قالت وكيل وزارة الصحة بالمنيا، الدكتورة أمنية رجب، إنه تقرر خروج 17 مصابًا بعد تماثلهم للشفاء واستقرار حالتهم الصحية، في الحادث الذي وقع فجر اليوم بقرية الشرفا شرق النيل، وأسفر عن مصرع وإصابة 40 شخصًا معظمهم من عمال المحاجر.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة- في بيان مساء اليوم الخميس- أن المصابين خرجوا بعد تماثلهم للشفاء، وتتبقى 11 حالة تحت الملاحظة والعلاج، وجميعهم حالاتهم الصحية مستقرة، حيث تتلقى 8 حالات الرعاية بمستشفى التأمين الصحي، وحالة بمستشفى المنيا العام، وحالتان بالمستشفى الجامعي.

كان محافظ المنيا عصام البديوي، قرر صرف مبلغ 20 ألف جنيه لأسرة كل متوفى بالحادث من عمال المحاجر مقدمة من صندوق جمعية عمال المحاجر بالاستثناء من اللائحة الخاصة بالصندوق، وكذلك صرف مبلغ 10 آلاف جنيه للمصابين من عمال المحاجر والذين ما زالوا يتلقون العلاج بالمستشفيات، وصرف مبلغ 5 آلاف جنيه للمصابين الذين غادروا المستشفى "إصابات طفيفة"، وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات اللازمة.

كما قرر المحافظ صرف نفس المبالغ لأسر الضحايا والمصابين من غير عمال المحاجر من حساب صندوق خدمات المحافظة.

وستقوم مديرية التضامن الاجتماعي بصرف مبلغ 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى وكذلك مبلغ 2000 جنيه لكل مصاب بخلاف الإعانات العاجلة التي تقررها بعض الجمعيات الأهلية.

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