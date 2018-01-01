محافظ أسيوط: تسلم مدرسة الانتصار للغات بطاقة 28 فصل دراسي

أعلن ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، عن إنشاء العديد من المدارس التعليمية وتسلمها قبل بداية العام الدراسى الجديد ومنها مدرسة الانتصار الرسمية لغات المتميزة من الحضانة للثانوى بمدينة أسيوط والتى تم تدشينها بتكلفة 7 ملايين جنيه بطاقة 28 فصلا دراسيا، ليشهد قطاع التعليم نهضة كبيرة والتوسع فى إنشاء العديد من المدارس واستيعاب الزيادة الكبيرة فى أعداد الطلاب المتقدمين لمراحل التعليم المختلفة وبخاصة المدارس التجريبى.



وأشار المهندس مصطفى عبدالفتاح، مدير عام منطقة أسيوط بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، إلى أنه تم تسلم مدرسة الانتصار الرسمية لغات من الحضانة للثانوى بشارع محمد على مكارم بمدينة أسيوط (إنشاء جديد) بطاقة 28 فصلا دراسيا بخلاف غرف الإدارة والمعامل والمجالات ودورات المياه وتشمل 4 فصول لرياض الأطفال و12 فصلا ابتدائيا و6 فصول إعدادى و6 فصول للثانوى.



أضاف أن المدرسة تفوق المدارس الخاصة جمالًا بألوانها الجذابة وروعي فى تصميمها تطبيق أعلى معايير الجودة تحت إشراف مهندسى هيئة الأبنية التعليمية وستسهم المدرسة الجديده فى خفض الكثافات بمرحلة رياض الأطفال بمدينة أسيوط وخفض سن القبول لرياض الأطفال، مما سيؤدى إلى زيادة أعداد الأطفال المقبولين بتلك المرحلة بالإضافة إلى خفض الكثافات بمدارس مدينة أسيوط، حيث سيتم التحاق التلميذ برياض الأطفال ويستمر بها حتى المرحلة الثانوية ويغادر المدرسة للمرحلة الجامعية، ما يسهم فى خفض الكثافات بالمرحلتين الثانوية والإعدادية بمدينة أسيوط.