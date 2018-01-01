القاهرة : الخميس 19 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:16 م

نص كلمة السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك بالخرطوم مع البشير
10:06 م

الأهلى يفشل فى إقناع العين الإماراتى بالتخلى عن الشحات
01:01 م

الكونجرس يطالب بالتحقيق مع "الصندوق الأسود" لاجتماع ترامب وبوتين
12:47 م

صندوق النقد: النمو السكانى السريع التحدى الأكبر أمام مصر
12:43 م

اكتشاف مياه حمراء اللون داخل تابوت الإسكندرية الأثرى
12:36 م

"فيسبوك" يعلن البدء في إزالة المعلومات الخاطئة التي تؤدي للعنف

09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
محافظات
الخميس 19/يوليه/2018 - 10:16 م

محافظ أسيوط: تسلم مدرسة الانتصار للغات بطاقة 28 فصل دراسي

الانتصار الرسمية
الانتصار الرسمية لغات المتميزة باسيوط
أسيوط : محمد أبو شادي
dostor.org/2256032

أعلن ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، عن إنشاء العديد من المدارس التعليمية وتسلمها قبل بداية العام الدراسى الجديد ومنها مدرسة الانتصار الرسمية لغات المتميزة من الحضانة للثانوى بمدينة أسيوط والتى تم تدشينها بتكلفة 7 ملايين جنيه بطاقة 28 فصلا دراسيا، ليشهد قطاع التعليم نهضة كبيرة والتوسع فى إنشاء العديد من المدارس واستيعاب الزيادة الكبيرة فى أعداد الطلاب المتقدمين لمراحل التعليم المختلفة وبخاصة المدارس التجريبى.

وأشار المهندس مصطفى عبدالفتاح، مدير عام منطقة أسيوط بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، إلى أنه تم تسلم مدرسة الانتصار الرسمية لغات من الحضانة للثانوى بشارع محمد على مكارم بمدينة أسيوط (إنشاء جديد) بطاقة 28 فصلا دراسيا بخلاف غرف الإدارة والمعامل والمجالات ودورات المياه وتشمل 4 فصول لرياض الأطفال و12 فصلا ابتدائيا و6 فصول إعدادى و6 فصول للثانوى.

أضاف أن المدرسة تفوق المدارس الخاصة جمالًا بألوانها الجذابة وروعي فى تصميمها تطبيق أعلى معايير الجودة تحت إشراف مهندسى هيئة الأبنية التعليمية وستسهم المدرسة الجديده فى خفض الكثافات بمرحلة رياض الأطفال بمدينة أسيوط وخفض سن القبول لرياض الأطفال، مما سيؤدى إلى زيادة أعداد الأطفال المقبولين بتلك المرحلة بالإضافة إلى خفض الكثافات بمدارس مدينة أسيوط، حيث سيتم التحاق التلميذ برياض الأطفال ويستمر بها حتى المرحلة الثانوية ويغادر المدرسة للمرحلة الجامعية، ما يسهم فى خفض الكثافات بالمرحلتين الثانوية والإعدادية بمدينة أسيوط.

محافظ أسيوط: تسلم مدرسة الانتصار للغات بطاقة 28 فصل دراسي
محافظ أسيوط: تسلم مدرسة الانتصار للغات بطاقة 28 فصل دراسي
محافظ أسيوط: تسلم مدرسة الانتصار للغات بطاقة 28 فصل دراسي
محافظ أسيوط: تسلم مدرسة الانتصار للغات بطاقة 28 فصل دراسي
الآن

السيسي: أمن دول الجوار جزء من أمن مصر

البشير يعلن ربط سكك حديد السودان بمصر (فيديو)

صلاح ينشر صورا جديدة على شواطئ جزر المالديف

جون كاسن: نتعلم من المصريين لتحسين الأوضاع في بريطانيا (فيديو)

الأكثر قراءة

مفاجأة.. محمد صلاح يتردد على طبيب نفسي شهير بالتجمع

سر "المومياوات" الثلاث الموجودة داخل "تابوت الإسكندرية"

ربة منزل تنشر فيديوهات جنسية لها على "فيس بوك" بالبحيرة

قطع المياه 8 ساعات في مناطق بالقاهرة

ads
ألبومات الصور

إخلاء محيط "تابوت الإسكندرية" استعدادًا لنقله من مكانه

بالصور.. استلام مستشفى "المنصورة العام" الجديد فى ديسمبر

بالصور.. رئيس مركز شربين يدرس إنشاء مركز تكنولوجى

بالصور.. تكريم أوائل الثانوية العامة بشربين

نجم الساعة

«حرب كرموز» يفتح الباب أمام مشاركة نجوم «هوليوود» فى الأفلام المصرية

الأكثر قراءة

مفاجأة.. محمد صلاح يتردد على طبيب نفسي شهير بالتجمع

سر "المومياوات" الثلاث الموجودة داخل "تابوت الإسكندرية"

ربة منزل تنشر فيديوهات جنسية لها على "فيس بوك" بالبحيرة

قطع المياه 8 ساعات في مناطق بالقاهرة

كشكول

التعليم : أسئلة مدارس المتفوقين مطابقة للمواصفات المركز القومي

ننشر الأوراق المطلوبة للتقديم بجامعة «الأهرام الكندية»للثانوية المصرية

اعلان نتائج أقسام العمارة والميكانيكا في هندسة الأزهر

الأزهر: نؤهل علماء ليبيا لمواجهة التطرف

حجازي وكيلا لمديرية التعليم بالقاهرة لشئون الأدارات

الأمصار

مهرجان وهران الجزائري يكرم شادية وهنيدي

أعداد فهود الثلج تتزايد في أنحاء الصين

دموع تمثال السيدة العذراء.. لغز حيّر الكنيسة في المكسيك

هل تتبع ميجان ماركل خطى الأميرة ديانا؟

أم كلثوم في مهرجان بعلبك بـ"لبنان" غدا الجمعة

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

ads
منوعات

صلاح ينشر صورا جديدة على شواطئ جزر المالديف

ميرهان عمرو.. أول مراسلة فى المونديال: دخلت التاريخ ‏بالصدفة

سألنا مراسلى روسيا: «البوس كان بجد ولا كده ‏وكده؟» ودي الإجابات

الصحة

محضر ضد طبيبة بمستشفى دهب: "خلعت ضرس العقل السليم"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎