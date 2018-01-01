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الخميس 19/يوليه/2018 - 10:14 م

إحالة عصابة يتزعمها ضابط شرطة لسرقة الماشية بالعياط للجنايات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ندى حمدي
dostor.org/2256031

أحال المستشار حاتم فاضل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، ضابط شرطة ومسجلين خطرا إلى محكمة الجنايات في اتهامهم بتكوين عصابة لسرقة سيارات الماشية على الطريق الإقليمي الدولي بدائرة مركز العياط.

باشر التحقيقات المستشار محمد خالد، رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة، والتي أسفرت عن قيام القوات المتمركزة على الطريق الإقليمي الدولي التابع لمركز شرطة العياط بإلقاء القبض على ضابط شرطة برتبة رائد يدعى "ع. ا" عقب استغاثة مزارع بتعرضه للسرقة بالإكراه على يد 3 ملثمين، وأضافت التحقيقات أن الضابط يتزعم العصابة ويستعين بمسجلين خطرا لتنفيذ جرائم السرقة بالإكراه ويتولى تغطيتهما لحين الانتهاء وأحيانا ما يشاركهما في التنفيذ حيث يخفون جميعا وجوههم بأغطية سوداء اللون ويستولون على السيارات المحملة بالماشية أو مبالغ مالية من تجار الماشية ويقتسمونها فيما بينهم أو يقومون ببيع الماشية، وتبين أن المتهمين في سبيل استيقاف سيارة ربع نقل شيفروليه لسرقتها أطلقوا أعيرة نارية من طبنجة الضابط الميري وفرد خرطوش صوب السيارة وأجبروها على التوقف واستولوا عليها وفروا هاربين.

وشرحت التحقيقات أن دورية أمنية أثناء تمشيط الطريق الإقليمي الدولي وملاحظة الحالة الأمنية سمع النقيب محمد غريب، معاون مباحث العياط، استغاثة مواطن، وباستطلاع الأمر تبين أن سيارة لانسر حمراء اعترضت طريقه وهبط منها شخصان هدداه بأسلحة نارية وأجبراه على ترك سيارته ربع نقل محملة بالماشية وفرا هاربين بالسيارة وحمولتها.

أخطرت الدورية الأمنية الرائد إمام شعلان، رئيس مباحث نقطة شرطة المتانيا، بخط هروب المتهمين في اتجاهه فنصب أعلى الكوبري على الطريق الدولي الأكمنة اللازمة، كما تم إخطار باقي الدوريات الأمنية وقام بإغلاق الطريق حتى ظهرت السيارة الحمراء فقام باستيقافها وبالاستعلام عن هوية قائدها تبين أنه ضابط شرطة برتبة رائد بالمرور، وأثناء فحص كارنيه الشرطة الخاص به وأوراق شخصيته ظهرت السيارة المحملة بالماشية وتوقفت على بعد عدة أمتار وفور رؤية مستقليها الكمين هربا إلى المنطقة الجبلية متخلين عن السيارة.

ألقي القبض على الضابط وتمت إحالته للنيابة العامة، ثم ألقي القبض على المتهمين الهاربين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الجريمة واعترف المتهم الثاني بارتكاب قرابة 4 جرائم أخرى بذات الأسلوب على نفس الطريق وأنهم بدأوا نشاطهم منذ قرابة 3 أشهر فوجهت لهم النيابة اتهامات السرقة بالإكراه وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وأسفرت المعاينة عن العثور على فارغ من 9 مم بمسرح الحادث أطلق من طبنجة الضابط المتهم وفوارغ من فرد خرطوش فأمرت النيابة بتحريز الأسلحة المضبوطة وإرسالها إلى الأدلة الجنائية لفحصها ومضاهاتها بالفوارغ المحرزة.

تم التحفظ على سلاح الضابط الميري وجهازه اللاسلكي وفرد خرطوش تم ضبطه داخل السيارة بعدما تعرف صاحب السيارة المسروقة على سيارته الحمراء التي هبط منها الملثمان، وفحصت قوة برئاسة النقيبين عبدالحميد الجيار، ومحمد مصباح معاوني مباحث العياط، السيارة المسروقة فعثر بداخلها على "إيشاربات" سوداء اللون التي استخدمها الجانيان لإخفاء وجهيهما.

وبمواجهة الضابط المتهم بالأدلة وأقوال المجني عليه أقر بتزعمه تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات على الطريق الإقليمي الدولي خاصة سيارات تجار الماشية لحملهم الدائم لمبالغ ضخمة، وأدلى الضابط بهوية المتهمين الآخرين وأقر بأن أحدهما نجل خاله هارب من 4 جنايات بأحكام بالسجن تتراوح بين 15 و20 سنة والآخر صديقه.

تسلمت النيابة تحريات المباحث الجنائية بالجيزة والأمن العام حول الواقعة وتقارير الأدلة الجنائية حول الأسلحة وأمرت بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات.

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