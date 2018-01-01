37 عرضًا في "القومى للمسرح".. والميزانية 1.5 مليون جنيه



انطلقت فعاليات الدورة الـ١١ من المهرجان القومى للمسرح، أمس، بدار الأوبرا المصرية، تحت رئاسة الدكتور حسن عطية، للمرة الثانية على التوالى، أما رئاسة لجنة التحكيم فكانت من نصيب الفنانة سميرة عبدالعزيز.

وقال حسن عطية، لـ«الدستور»، إن الدورة الحالية من المهرجان تشهد ٣٧ عرضًا مسرحيًا فى ١١ دار عرض، بواقع ثلاثة عروض يوميًا، مشيرًا إلى أن مسرحية «أرض لا تنبت الزهور» التى عرضت فى الافتتاح، تقوم على البطولة الجماعية لبعض من شباب الأوبرا، ومن إخراج سالى أحمد.

وأضاف «عطية»، أن دورة المهرجان الحالية تهتم بالطفل، حيث ستقدم ٧ عروض بمسرح متروبول بمنطقة العتبة، كما يشارك عرض «سنو وايت» فى المسابقة الرسمية للمهرجان.

وذكر أن العروض المشاركة فى الدورة الجديدة متنوعة، إذ يشارك البيت الفنى للمسرح بـ٨ عروض، والجامعات بـ٨، و٥ عروض من نصيب الثقافة الجماهيرية، وعرض واحد من أداء فريق إحدى الشركات.

وأشار «عطية» إلى أن أبرز محاور المهرجان تتناول تطور الكتابة المسرحية للمؤلفين الشباب فى السنوات العشر الأخيرة، إضافة إلى جزء يتناول حياة المخرج الكبير محمود دياب.

وكشف عن زيادة ميزانية الدورة الحالية للمهرجان عن سابقتها، إذ رفعت وزارة الثقافة، بقيادة الوزيرة إيناس عبدالدايم، ميزانية المهرجان من ١.٢٥ مليون جنيه، إلى ١.٥ مليون جنيه، لافتًا إلى أن المبلغ ليس كبيرا مقارنة بالمهرجانات الأخرى، واستطرد قائلا: «المهرجان لكى يكون فاعلًا بشكل حقيقى يحتاج إلى ٢ مليون جنيه على الأقل».

وأشار إلى أن المهرجان يستضيف فى دورته الحالية دولة السودان الشقيقة، مبينا أن سبب اختيار مسرح الخرطوم هو التعرف بشكل دقيق على تجربة الشباب السودانى المسرحية، لافتًا إلى عرض إحدى الروايات فى المسرح القومى، على أن يتم إبرام بروتوكول تعاون بين إدارات المسرحين المصرى والسودانى لتبادل العروض.

وأضاف أن الدورة الحالية تشهد عرض فيلمين وثائقيين سيكون الأول عن المهرجان بشكل عام، أما الفيلم الثانى فهو عن حياة المخرج الراحل محمود دياب خلال حفل الافتتاح، مضيفًا أن اختيارات المكرمين لهذا العام جاءت لشخصيات أثرت العمل المسرحى بالعديد من الأعمال الراقية أبرزهم المخرج الكبير جلال الشرقاوى، ومصمم السينوغرافيا حسين العزبى، والفنانة سميرة محسن.

أما بالنسبة للجوائز فتمت إضافة جائزة أفضل ممثل وممثلة دور أول، التى تختص بالأدوار الهامشية فى العمل، إذ تم رصد مبلغ ٣٧٥ ألف جنيه لنحو ١٨ جائزة، حيث تتراوح قيمة الجائزة بين ١٠ و٣٥ ألف جنيه. وتوقع «عطية» هجوم النقاد على الجوائز التى سيتم تقديمها للفائزين، بسبب وفرة العروض وتميزها، لافتا إلى أن من أبرز العوائق التى ستواجه لجنة التحكيم بُعد المسافة بين العروض، واختلاف التوقيت، حيث ستبدأ جميع العروض فى الساعة السادسة مساء بواقع ثلاثة عروض يوميًا.

