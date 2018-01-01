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الخميس 19/يوليه/2018 - 10:11 م

رمضان في ورطة بسبب ياسمين.. ويوسف الشريف يعود لسباق الأضحى

رمضان
رمضان
دعاء عبدالمقصود
dostor.org/2256029

يشهد الموسم السينمائى فى عيد الأضحى المقبل عرض العديد من الأفلام المؤجلة منذ موسم عيد الفطر الماضى.
ورغم الإعلان عن خروج يوسف الشريف من سباق عيد الأضحى فى وقت سابق، فإن الشركة المنتجة تراجعت فى اللحظة الأخيرة وقررت المشاركة، بعد أنباء شبه مؤكدة عن خروج أفلام الكبار من موسم العيد.
وأعلن يوسف الشريف مشاركته فى موسم عيد الأضحى بفيلم «بنى آدم»، من خلال النشر على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، حيث نشر صورة الأفيش الخاص بالفيلم، وكتب عليها: «قريبًا.. عيد الأضحى ٢٠١٨»، وهو الأمر نفسه الذى فعلته زوجته الاستايلست والكاتبة إنجى علاء.
فيلم «بنى آدم» من بطولة يوسف الشريف وأحمد رزق ودينا الشربينى وهنا الزاهد ومحمود حجازى، تأليف عمرو سمير عاطف، إنتاج تامر مرسى، وإخراج أحمد نادر جلال.
وعقب تأجيل طرح فيلم «الديزل» لمحمد رمضان فى عيد الفطر، بقرار من المنتج أحمد السبكى، وتأكيد طرحه فى موسم عيد الأضحى، يبدو أن احتمالية تأجيل الفيلم مرة أخرى قائمة، عقب إصابة ياسمين صبرى بتمزق فى الرباط الصليبى للركبة، أدى إلى تأجيل تصوير مشاهدها المتبقية فى الفيلم. ورغم أن النجم محمد رمضان يصارع الزمن ليشارك بفيلمه فى الموسم، لكن نصيحة الأطباء لياسمين بالراحة لمدة شهر قد تحول دون مشاركة الفيلم فى موسم العيد، خاصة بعد رفض «السبكى» اقتراحًا تقدم به محمد رمضان للاستعانة بفنانة أخرى، وإعادة تصوير مشاهد الدور الذى لعبته ياسمين صبرى، بسبب التكاليف الكبيرة التى قد يتكبدها «السبكى» فى حال وافق على اقتراح رمضان.
ويبحث «السبكى» حاليًا الخروج من هذا المأزق بمحاولة تعديل السيناريو، والاكتفاء بالمشاهد التى جسدتها ياسمين خلال الفيلم، حتى لا يضطر لتفويت فرصة المشاركة فى موسم العيد.
فيلم «الديزل» سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج كريم السبكى، ويشارك «رمضان» البطولة كل من فتحى عبدالوهاب وياسمين صبرى وهنا شيحة وتامر هجرس، ومن إنتاج أحمد السبكى.
وفى السياق نفسه، ورغم الإعلان عن مشاركة فيلم «بيكيا» فى موسم ما بين العيدين، إلا أن المنتج أحمد السبكى، قرر الدفع بالفيلم فى موسم عيد الأضحى، خاصة بعد الخلاف الحاد الذى نشب بينه وبين الفنان محمد رجب، بطل الفيلم.
وكان «السبكى» قرر تأجيل عرض الفيلم فى موسم عيد الأضحى لصالح فيلم «الديزل»، وهو ما أشعل غضب «رجب»، خاصة أنها المرة الثانية التى يتم فيها تأجيل فيلمه لحساب نجم آخر، بعد أن تم تأجيل العمل فى موسم عيد الفطر الماضى لصالح فيلم «قلب أمه» لشيكو وهشام ماجد.
بينما تأكدت مشاركة فيلم «البدلة» فى موسم عيد الأضحى، خاصة بعد كان أعلن عن تأجيله لانشغال بطله أكرم حسنى فى مسلسل «الوصية»، حيث شارف تامر حسنى وأكرم على الانتهاء من المشاهد الأخيرة للعمل خلال هذا الأسبوع، ليدخل بعدها مرحلة المونتاج والمكساج استعدادًا لعرضه، بالتزامن مع طرح ألبوم تامر الجديد «عيش بشوقك»، وهو ما يعد بمثابة مغامرة كبيرة منه.
وتراجع المنتج أحمد عبدالباسط عن طرح فيلم «سوق الجمعة» فى موسم ما بين العيدين، خاصة بعد تأكده من خروج عدد كبير من الأفلام من موسم عيد الأضحى، ليقرر المشاركة به فى موسم العيد.

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