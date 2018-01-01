«حرب كرموز» يفتح الباب أمام مشاركة نجوم «هوليوود» فى الأفلام المصرية

يتجه منتجو الأعمال السينمائية، إلى الاستعانة بنجوم عالميين فى الأفلام الجديدة، بعد النجاح الكبير الذى حققه فيلم «حرب كرموز»، بمشاركة الفنان الأمريكى سكوت آدكنز، كضيف شرف فى الفيلم.

وتعد أفلام الأكشن، الأكثر حظًا عن غيرها من الأعمال الفنية، التى يبحث المنتجون لها عن ضيوف شرف أجانب، رغم ارتفاع أجورهم.

وبعد نجاح «حرب كرموز»، بدأ المنتج محمد السبكى، والمخرج بيتر ميمى، التحضير لفيلم آخر، على نفس الطريقة، يحمل اسم «حملة فرعون»، ويحسب لـ«السبكى»، أنه أول من أدخل فكرة الاستعانة بالأجانب فى السينما.

وقال «ميمى»، إن الفيلم الجديد، سيكون الأضخم إنتاجًا فى ٢٠١٩، ويجرى حاليًا التفاوض مع نجوم عالميين، منهم «فان دام»، الذى طلب ٨٠٠ ألف دولار للظهور فى الفيلم، لافتًا إلى أنه تم التفاوض أيضًا مع نجمة الإغراء العالمية «مونيكا بيلوتشى»، التى طلبت الحصول على ٥٠٠ ألف دولار للظهور كضيف شرف.

وأكد مصدر لـ«الدستور»، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائى لمشاركة «فان دام ومونيكا» فى الفيلم، وفى حال تعثر المفاوضات، سيتم البحث عن نجوم آخرين، مشيرًا إلى أنه من المقرر مشاركة عدد كبير من نجوم الصف الأول فى بطولة الفيلم على رأسهم محمد رمضان.

وأشار إلى أن «رمضان» يبحث هو الآخر عن نجم عالمى للمشاركة فى فيلمه الجديد «بطل العالم»، الذى يتناول قصة صعود بطل فى المصارعة، على غرار فيلم «النمر الأسود» للفنان الراحل أحمد زكى، مضيفًا: «الفيلم حاليًا فى مرحلة التحضيرات لانشغال رمضان بفيلم الديزل».

وأوضح المصدر، أن رمضان يفاضل بين أكثر من نجم عالمى، ويحرص على عدم الاستعانة بنجم شهير، ويفضل أن يكون من الدرجة الثانية، حتى لا يطغى على شعبيته بين الجمهور.

وأضاف: «كريم عبدالعزيز هو الآخر، قرر الاستعانة بالنجم العالمى الشهير أنتونيو بانديراس، فى فيلمه الجديد، بعد أن نصحه عدد من المقربين له بالعودة مجددًا إلى السينما عبر بوابة الأكشن».

وتابع: «منتج فيلم كريم تواصل بالفعل مع المكتب الخاص بالنجم العالمى الشهير للحصول على موافقته للظهور فى الفيلم، وبالفعل أبدى بانديراس موافقته مقابل ٩٠٠ ألف دولار».

القائمة تشمل فان دام ومونيكا بيلوتشى وأنتونيو بانديراس

