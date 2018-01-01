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الخميس 19/يوليه/2018 - 10:07 م

إيطاليا تقدم اقتراحًا جديدًا للاتحاد الأوروبي بشأن ملف الهجرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2256026

اقترحت إیطالیا على الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إنشاء (خلیة أزمات) أوروبیة تتولى تنسیق التدخلات السریعة بین دول الاتحاد في عملیات إنقاذ وانتشال المهاجرین في عرض البحر.
وبحسب وكالة بلومبيرغ الأمريكية، قال رئیس الوزراء الإیطالي جوزیبي كونتي في تصریحات صحفیة، إن الاقتراح جاء في رسالة بعث بها منذ یومین إلى كل من رئیس المفوضیة الأوروبیة جان كلود یونكر، ورئیس المجلس الأوروبي دونالد توسك بخصوص التعامل مع قضیة الهجرة، وأفواج مهاجري المراكب عبر المتوسط.
وأضاف كونتي: "من الضروري أن یتزود الاتحاد الأوروبي على الفور بآلیة للإدارة السریعة والمشتركة لمختلف الجوانب المتعلقة بعملیات البحث والإنقاذ"، تضطلع بمهمة "تنسیق ما تقوم بها الدول من أعمال "لتحدید موانئ إنزال المهاجرین والدول الراغبة في استقبال من تم إنقاذهم" من المهاجرین، وأوضح كونتي أن إیطالیا تقترح أن تعهد هذه الحالات إلى "غرفة وزاریة أو لجنة أزمة تحت رعایة المفوضیة الأوروبیة كي تعمل بعد ذلك، كوسیط بین مختلف الحكومات لتنسیق استقبال سفن الإنقاذ وتوزیع المهاجرین.

ويقود وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، زعيم "حزب الرابطة" اليميني والعضو البارز في الحكومة الجديدة، حملة لإبعاد سفن الإنقاذ الإنسانية عن الموانئ الإيطالية.

وكانت الحكومة الألمانية قالت إنها ستستقبل 50 من إجمالي 450 مهاجرا ساعدت إيطاليا في إنقاذهم من قارب مكتظ في عرض البحر المتوسط السبت بعد مناشدة إيطاليا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالمشاركة في هذه المسئولية.

وكانت كل من فرنسا ومالطا قد وافقتا على استقبال 50 مهاجرا بعد أن تمكنت سفينة تابعة لوكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس) وسفينة تملكها شرطة الجمارك الإيطالية من انتشال المهاجرين قرب جزيرة لينوزا السبت على بعد أكثر من مئة ميل بحري عن مالطا. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

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