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الخميس 19/يوليه/2018 - 10:06 م

الأهلى يفشل فى إقناع العين الإماراتى بالتخلى عن الشحات

حسين الشحات
حسين الشحات
شيماء أبوقمر- محمد الدكر
dostor.org/2256025

- باكا يطلب فسخ عقده بالتراضى

تسعى لجنة الكرة فى النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، إلى ضم حسين الشحات، لاعب مصر للمقاصة السابق المحترف حاليًا ضمن صفوف نادى العين الإماراتى، سواء بالشراء النهائى أو الاستعارة لمدة موسم، فى محاولة جادة لإرضاء طموحات الجماهير الحمراء الغاضبة، بسبب عدم ضم لاعب سوبر فى الانتقالات الصيفية الحالية.
وأجرى محمد فضل، مدير التعاقدات بالنادى، اتصالا هاتفيا بـ«الشحات»، الأسبوع الماضى، لإنهاء المفاوضات معه، ورحب نجم العين الإماراتى خلال الاتصال بارتداء «الفانلة الحمراء»، لتحقيق حلم طفولته، إلا أنه أبدى احترامه للعقد الذى يربطه بالفريق الإماراتى الذى يمتد إلى ٣ مواسم.
وعرض «فضل» على «الشحات» شراءه من العين مقابل مليون و٢٥٠ ألف دولار، إلا أن اللاعب أكد صعوبة موافقة ناديه على التفريط فيه بالمقابل المادى المعروض من الأهلى، خاصة أن العين اشتراه من مصر للمقاصة بحوالى ٥ ملايين دولار، لذا عرض مدير التعاقدات بالأهلى على اللاعب استعارته لمدة موسم، واتفق معه على التواصل مع المدير الرياضى للفريق الإماراتى.
وأبلغت إدارة العين الإماراتى محمد فضل بصعوبة التفريط فى حسين الشحات، فى ظل تمسك المدير الفنى الكرواتى ماميتش باستمراره، بالإضافة إلى أن الشرط الجزائى فى عقد الشحات يقدر بحوالى ١٠ ملايين يورو، وهو ما أفسد تحركات الأهلى للحصول على خدمات اللاعب فى الوقت الراهن، رغم محاولات، رئيس النادى، مع إدارة بطل الدورى الإماراتى، لإقناعها بالتخلى عن الشحات لصالح «المارد الأحمر».
وفى سياق آخر، وافقت لجنة الكرة بالنادى الأهلى على اقتراح محمد يوسف، المدرب العام، مدير الكرة، برفع قيمه عقد المغربى وليد أزارو من ٤٥٠ ألف دولار إلى ٦٠٠ ألف دولار فى الموسم، بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه أمام تاونشيب البتسوانى، وجاء قرار اللجنة لرفع الروح المعنوية للهداف المغربى، بعد فشل انتقاله للدورى الصينى.
وفى السياق نفسه، عقد «يوسف» جلسة مع اللاعب عقب لقاء تاونشيب، أشاد خلالها بروحه ومستواه، وأبلغه بأنه تقديرا لمجهوداته تمت الموافقة على رفع عقده المالى إلى ٦٠٠ ألف دولار سنويًا، على أن يتم دفع ١٥٠ ألف دولار بعد العودة من بتسوانا.
أما اللاعب الجنوب إفريقى باكامانى، فأصر على فسخ تعاقده مع الأهلى بالتراضى، حتى يجد فرصة للمشاركة، رافضًا إعارته لأحد الأندية المحلية فى مصر، خاصة أن من حقه الانتظار إلى يناير المقبل على قائمة الانتظار، قبل رحيله مجانا. وتناقش لجنة الكرة مع مجلس الإدارة موقف اللاعب خلال الساعات المقبلة، لتفادى الاتهام بإهدار المال العام حال رحيله مجانا عن القلعة الحمراء.

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