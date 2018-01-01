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الخميس 19/يوليه/2018 - 10:01 م

ماذا يريد الشباب من الرئيس في المؤتمر الوطني السادس؟

السيسى يشارك فى
السيسى يشارك فى المؤتمر الوطنى الخامس للشباب
إسلام نصير - عائشة حسن - ريم محمود
dostor.org/2256021

- أسئلة حول موعد قائمة العفو الخامسة.. ومطالب باستراتيجية مشددة لمكافحة الفساد

واصلت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطنى السادس للشباب تلقى الأسئلة من الشباب، أمس، ضمن مبادرة «اسأل الرئيس»، والتى دارت حول نتائج إجراءات الإصلاح الاقتصادى، والحلول المطروحة لمواجهة البطالة، واستراتيجية الدولة للقضاء على الدروس الخصوصية، وطبيعة نظام التعليم الجديد، والقضاء على الفساد، وعودة الجماهير إلى الملاعب، بالإضافة إلى أسئلة دارت حول حسم الجدل المثار حول المادة ١٤٠ من الدستور الخاصة بمدة الرئاسة، ومتى سيتم الإعلان عن قوائم العفو الرئاسية الخامسة.
وتناولت الأسئلة المطروحة ضمن مبادرة «اسأل الرئيس»، التى يجيب عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال انعقاد المؤتمر الوطنى فى جامعة القاهرة، بحضور طلاب من الجامعات المصرية المختلفة، نهاية الشهر الجارى، ملف توظيف الشباب فى المشروعات القومية، ودمجهم فى سوق العمل، بما يتناسب مع مؤهلاتهم الجامعية.
وتساءل الشباب المشاركون فى المبادرة حول خطة الدولة لمواجهة موجة غلاء الأسعار، والآليات التى تضعها لمكافحة جشع التجار، واستغلالهم الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتشديد الرقابة على مؤسسات الدولة، ومعاقبة الفاسدين، فيما طالب متابعون للصفحة، من الرئيس بضرورة طرح منظومة التعليم الجديدة للحوار المجتمعى.
وتساءل أحد الشباب: متى ستعود الجماهير للملاعب من جديد لتشجيع فرقها؟ وهو السؤال الذى وجد تضامنًا كبيرًا من عدد من الشباب، الذين أدلوا بتعليقاتهم على طلب وضع الأسئلة التى يرغب الشباب فى الإجابة عنها من قبل الرئيس.
وتوجه أحد المتابعين للصفحة بسؤال إلى الرئيس قال فيها: متى سيتم وقف الجدل المثار عن تعديل المادة رقم ١٤٠ بالدستور الخاصة بمدة الرئاسة؟، مطالبًا بضرورة توضيح موقفه من خلال بيان.
ومن ضمن الأسئلة التى تم طرحها متى سيتم الإعلان عن قائمة العفو الرئاسى الخامسة، وموعد إصدار قانون المحليات للقضاء على الفساد؟.
وطالب أحد الشباب بطرح ما وصفه بالأفكار حبيسة الأدراج التى قدمتها عقول شبابية لديها مقترحات لتغيير أمور كثيرة فى المجتمع، كما تم تناول ملف تثبيت العمالة المؤقتة فى الدولة.
وكان للثانوية العامة، نصيب من أسئلة مبادرة اسأل الرئيس، حيث طالب عدد من أولياء الأمور بتوضيح تفاصيل نظام الثانوية العامة المعدلة، والتى ستكون تراكمية على مدى ٣ سنوات دراسية، مشددين على أنهم لا يريدون أن يقعوا تحت «رحمة الدروس الخصوصية مرة أخرى».
وطالب مواطنون بالقضاء على الفساد، فقال أحدهم: «نريد أن نقضى على الفساد يا ريس الذى يحاربك.. وأنا على المعاش، ومستعد للعمل معك دون مقابل مادى فقط للقضاء على الفساد».
جاء ذلك، فيما ناشد طلاب وخريجو كليات العلوم الطبية، الرئيس بضرورة التدخل للوقوف معهم.
كانت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطنى للشباب، أعلنت فتح باب تلقى الأسئلة ضمن مبادرة «اسأل الرئيس»، وذلك خلال الفترة من ١٧ يوليو وحتى يوم ٢٤ يوليو الجارى، على أن يجيب الرئيس عنها ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب، الذى سيقام فى جامعة القاهرة أواخر الشهر الجارى.
من جهته، أكد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنه سيتم عرض جميع المشكلات التى تخص الشباب خلال الفترة الحالية، ومن بينها البطالة، والمشكلات التى تواجه رواد الأعمال، وأزمات التعليم، إجراءات الحماية الاجتماعية من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتفعيل دور الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب خلال الفترة المقبلة.
وقال النائب سعد بدير، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أبرز مطالب الشباب خلال الفترة المقبلة، ستدور حول حريات أكبر لممارسة الحياة السياسية، والعمل الحزبى، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا تحقق خلال الفترة الرئاسية الأولى، وكذلك فتح المجال من قبل الحكومة أمام فرص عمل أكثر للقضاء على نسبة البطالة بين الشباب، بالإضافة إلى توفير الخدمات المقدمة من قبل الدولة، متوقعًا أن يتم عرض هذه المشكلات.
وأشار بدير إلى أن الرئيس يضع فئة الشباب على رأس أولوياته وهذا نابع من حرصه الدائم على إقامة المؤتمر الوطنى للشباب بشكل دورى خلال الفترة الماضية، موضحًا أن هذه المؤتمرات تخرج بتوصيات يتم تنفيذها ومتابعتها من مؤسسات الدولة والجهات التنفيذية.

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