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الخميس 19/يوليه/2018 - 09:43 م

مانشستر يونايتد يعلن انتهاء أزمة سانشيز

مانشستر يونايتد يعلن
وكالات
dostor.org/2256001

أكد نادي مانشستر يونايتد الذي سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض جولة تحضيرية قبل انطلاق الموسم الجديد أن لاعبه الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز بات بإمكانه الانضمام إلى صفوفه.

ولم يكن سانشيز على متن الطائرة التي أقلت فريق يونايتد الأحد إلى لوس أنجليس الأمريكية بسبب ما اعتبره الدوري الإنجليزي الممتاز "قضية إدارية".

وتبين لاحقا أن السلطات الأمريكية لم تصدر تأشيرة دخول لسانشيز، لأن لاعب أرسنال السابق قبل الحكم الصادر بحقه مع وقف التنفيذ بالسجن لمدة 16 شهرا بسبب التهرب الضريبي في إسبانيا.

وتحدث مدرب "الشياطين الحمر" البرتغالي جوزيه مورينيو عن غياب لاعبه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء قبيل سفر فريقه قائلا: "الأمر سيئ جدا، وهو (سانشيز) حزين جدا. ليس الأمر جيدا بالنسبة له أو لي أو حتى للفريق".

وتابع "لا يمكننا أن نلوم أي شخص. أعلم أن النادي يبذل جهوده، ولكن السلطات الأمريكية لديها إجراءاتها".

وحصل سانشيز على الضوء الأخضر للسفر إلى أمريكا بعد إصدار تأشيرة الدخول، وسينضم إلى زملائه الذين يتحضرون للموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز الذي ينطلق في 10 أغسطس المقبل.

وقال متحدث باسم النادي الإنجليزي لصحيفة "جارديان" الأربعاء "تم تذليل جميع العقبات بالنسبة لسانشيز وسوف يسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية قريبا".

في المقابل نشر اللاعب التشيلي الذي غاب عن مونديال روسيا 2018 بعد فشل فريقه في التأهل إلى النهائيات، صورة على إنستجرام الأربعاء مع عبارة "التمرين الأخير في مانشستر، قريبا" وأتبعها بصورة أخرى للعلم الأمريكي.

ويخوض مانشستر يونايتد مباراته الأولى خلال جولته الأمريكية أمام نادي أمريكا في فينيكس، الخميس، قبل أن يواجه سان خوسيه إيرثكويكس الأحد.

وسيلعب يونايتد أيضا مع أندية ميلان الإيطالي وليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، قبل أن يواجه ليستر سيتي في الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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