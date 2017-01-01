غدًا.. رئيس أذربيجان يقوم بزيارة عمل إلى باريس

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم أن اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان وزير المالية الأذري سمير شاريفوف بباريس هدف إلى الإعداد للزيارة العمل المقررة غدا لفرنسا للرئيس الأذري إلهام علييف.



وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية - في بيان - أن لقاء لودريان بوزير المالية الأذري أمس جاء في أعقاب المباحثات التي أجراها لودريان بباكو في 27 مايو الماضي، والتي تم خلالها استعراض المشروعات الفرنسيةً في اذربيجان لا سيما في مجالات الطاقة والمواصلات والبيئة والتنمية الحضرية والسياحة وذلك في إطار مساع سلطات اذربيجان لتنويع اقتصادها.



ولفتت إلى أن أذربيجان اول شريك اقتصادي لفرنسا في منطقة جنوب القوقاز حيث بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين 739 مليون يورو خلال عام 2017.