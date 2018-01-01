ارتفاع المؤشر الرئيسي للاقتصاد الأمريكي بأكثر من التوقعات

قال مركز كونفرانس بورد المستقل للدراسات الاقتصادية اليوم الخميس، إن مؤشره الرئيسي المؤلف من عدة مؤشرات فرعية عن الاقتصاد الأمريكي، ارتفع خلال يونيو الماضي بأكثر من التوقعات.



وقال المركز ومقره نيويورك لدى إصداره تقريره إن مؤشره الاقتصادي الرئيسي ارتفع بنسبة 5ر0% في يونيو الماضي، في حين استقر المؤشر خلال مايو الماضي وفقا للبيانات المعدلة.



كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 4ر0% خلال يونيو الماضي بعد ارتفاع بنسبة 2ر0% خلال مايو الماضي وفقا للبيانات المعدلة.



وقال: "أتامان أوزيلدريم" مدير دوائر الأعمال وأبحاث النمو في المركز "النمو واسع النطاق في المؤشرات الأساسية، مع توقعات تراخيص البناء التي تراجعت مرة أخرى مجددا، لا تشير إلى أي تباطؤ ملموس على المدى القصير".



عكس الارتفاع الذي وافق التوقعات للمؤشر الرئيسي ارتفاع 7 مؤشرات من بين 10 مؤشرات فرعية تكون المؤشر الرئيسي، بما في ذلك مؤشر الطلبيات الجديدة وأسعار الفائدة والمؤشر الرئيسي للائتمان. وكان مؤشر تراخيص البناء هو الوحيد الذي تراجع في حين استقر مؤشرا ساعات العمل الأسبوعية في قطاع الصناعات التحويلية والطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية غير العسكرية.



وذكر تقرير المعهد أن مؤشر التزامن الاقتصادي، الذي يقيس الحالة الراهنة للنشاط الاقتصادي في منطقة محددة، ارتفع بنسبة 3ر0% خلال يونيو الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 1ر0% في الشهر السابق، بما يعكس الأداء الإيجابي للمؤشرات الفرعية الأربعة التي يتكون منها.



وارتفع "مؤشر التأخر الاقتصادي" الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية بنسبة 3ر0% خلال الشهر الماضي بعد ارتفاع بنسبة 5ر0% خلال مايو الماضي، بفضل ارتفاع 4 مؤشرات من بين 7 مؤشرات فرعية يتكون منها.

