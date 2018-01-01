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الخميس 19/يوليه/2018 - 09:18 م

مصر ترحب بجهود البشير من أجل التوسط بين الأشقاء في جنوب السودان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ألفت الكحلي
dostor.org/2255972

أعربت وزارة الخارجية فى بيان لها، اليوم الخميس، عن ترحيب مصر بالجهود السودانية من أجل التواصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة بين الحكومة والمعارضة.

وجاء البيان كالآتى:
ترحب جمهورية مصر العربية بالجهود الدؤوبة والصادقة التي يبذلها السودان الشقيق تحت رعاية فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان من أجل التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة بين الحكومة والمعارضة في دولة جنوب السودان الشقيقة، ينهى حالة الصراع ويحل المسائل العالقة، ويحقق السلام والاستقرار ويتيح المجال للتركيز على جهود التنمية لصالح شعب جنوب السودان.

وتثمن جمهورية مصر العربية في هذا الصدد الجهود المقدرة التي بذلها فخامة الرئيس عمر البشير ونجاح قيادته الحكيمة في رعاية اتفاق وقف إطلاق النار في 27 يونيو ٢٠١٨، واتفاق الترتيبات الأمنية في 6 يوليو 2018 بالخرطوم، بما يعزز من قدرة الأشقاء في جنوب السودان على تجاوز الخلافات، وتحقيق السلام في ربوع البلاد، ويسهم في تعزيز التعاون الإقليمي بين دول المنطقة، والذى تعمل مصر على تدعيمه تحقيقا لهدف التكامل بين شعوب وادي النيل.

وتدعو جمهورية مصر العربية الأشقاء في السودان للاستمرار في جهودهم المخلصة من أجل التوصل إلى حل لكافة المسائل العالقة، وتحقيق المصالحة في جمهورية جنوب السودان.

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