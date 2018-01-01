بالصور.. وزير النقل في جولة تفقدية مفاجئة لمحطة مصر

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولة تفقدية مفاجئة مساء اليوم الخميس، بمحطة مصر لمتابعة انتظام جداول التشغيل ومتابعة الخدمات المقدمة للركاب.



وأكد الوزير في لقائه بالركاب خلال الجولة أن المواطن سيرى بداية نقلة نوعية كبيرة في مستوى منظومة السكك الحديدية قبل نهاية عام ٢٠١٩، حيث سيتم بدء التوريد الخاص بـ١٠٠ جرار حديث ( GE ) بتكلفة ١١.٥ مليار جنيه (شاملة ايضا تأهيل عدد 81 جرارا وتوفير قطع الغيار لـ١٨١ جرارا) وبداية الـ١٠٠ جرار الأخرى التي تم الحصول على تمويلها من البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الأعمار بتكلفة ٥.٨ مليار جنيه، بالاضافة إلى بداية توريد عربات صفقة الـ١٣٠٠ عربة جديدة للركاب بتكلفة تقديرية حوالي ٢٠ مليار جنيه في صفقة هي الأضخم في تاريخ السكك الحديدية.



وأضاف عرفات، أنه قبل نهاية عام ٢١٠٩ أيضا ستظهر بداية نتائج مشروع تطوير ١٠٨٩كم بتكلفة ١٧ مليار جنيه، حيث ستظهر النتائج بداية من خط القاهرة ـ الإسكندرية بجعلها اشارات كهربائية وفق أحدث النظم العالمية فضلا عن استكمال مشروعات تجديد البنية الأساسية واستكمال مشروعات تطوير المزلقانات والمحطات.



وتفقد عرفات مع بداية جولته المفاجئة أرصفة المحطة وشبابيك حجز التذاكر، واطمئن على توافر التذاكر، سواء عن طريق منافذ التذاكر بالمحطة او عن طريق الحجز الالكتروني كما تفقد قطار رقم ٩٨٨ المتجه من القاهرة إلى أسوان وقطار رقم ٩٢٧ مكيف القاهرة الإسكندرية ومكاتب حجز عربات النوم، ثم توجه إلى محطة الشرق وتفقد أحد قطارات الدرجة العادية المتجه من القاهرة إلى المنصورة قطار رقم ٩٦٩ ووجه وزير النقل مسئولي السكك الحديدية بالحفاظ على مواعيد قيام القطارات وعدم السماح بخروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية للقطار.