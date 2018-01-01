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الخميس 19/يوليه/2018 - 09:00 م

فيلم تسجيلي عن الباحث عن الحقيقة في "القومي للمسرح"

فيلم تسجيلي عن الباحث
حسين الجندي
dostor.org/2255959

عرضت إدارة المهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته الـ11 داخل المسرح الكبير بـ"الأوبرا" فيلمًا تسجيليًا عن الكاتب الكبير محمود دياب بعنوان "الباحث عن الحقيقة"، وهو من إنتاج المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد الخولى، كتب له السيناريو عبدالحميد أبوالمجد، السيناريست والمخرج المنفذ بقطاع الإنتاج بالتليفزيون المصرى، وقام بمونتاجه المونتير بالمركز، تصوير مايكل سعيد ومحمد فاروق، وأشرف أحمد جميل، وأخراج أحمد عادل المخرج بالمركز أيضًا.

وقام بالتعليق الصوتى الفنان أشرف طلبة، وقدم شهاداته ابنة الكاتب هالة دياب، والفنان الدكتور حسين عبدالقادر، والمخرج فهمى الخولي، والكاتب الصحفي والشاعر محمد بهجت.

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