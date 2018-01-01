الأردن يدين قانون "الدولة القومية اليهودية" في إسرائيل

دان الأردن، الخميس، تبني الكنيست الإسرائيلي قانونا ينص على أن اسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي"، مؤكدا أن ذلك يكرس "الفصل العنصري" ويبعد خيار السلام.



ودانت وزيرة الدولة لشئون الإعلام الناطقة الرسمية بإسم الحكومة، جمانة غنيمات، تبني البرلمان الإسرائيلي القانون، معتبرة انه "يكرس الفصل العنصري في إسرائيل والأراضي المحتلة ويتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية".



وأكدت في بيان رسمي أنه "يبعدنا عن خيار السلام العادل والشامل في المنطقة، وسيؤدي لمزيد من العنف والتطرف ويستهدف الوجود الحضاري والإنساني والتاريخي للشعب الفلسطيني في وطنه".



وحضت المجتمع الدولي على "تحمل مسئولياته القانونية والسياسية والأخلاقية والتحرك العاجل للتصدي لهذا القانون وتبعاته".



وأكدت غنيمات ان "حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين هو حق ثابت وغير قابل للتصرف وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وأقرّ البرلمان الإسرائيلي، الخميس، قانونا ينص على أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي" وأن "حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط".



وتم تبني مشروع القانون بتأييد 62 صوتا في مقابل 55، وهو ينص على ان اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في اسرائيل بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وتعتبر الدولة "تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته".

ويعني قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي" يهودية الدولة.



ويقدّر عدد عرب اسرائيل بمليون و400 ألف نسمة يتحدرون من 160 ألف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل العام 1948. وتبلغ نسبتهم 17،5% من سكان إسرائيل ويشكون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والإسكان.



