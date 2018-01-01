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الصحة
الخميس 19/يوليه/2018 - 08:54 م

الجزائر: سحب "أدوية مسببة للسرطان" من الصيدليات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2255944

أصدرت اليوم الخميس وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات الجزائرية، أمرا بسحب 16 نوعا من الأدوية تحتوي على مادة "فالستران" عقب تحذير دولي بوجود علاقة لهذه المادة بمرض السرطان.

وجاء قرار الوزارة لدواع احترازية بعد صدور تحذير دولي بوجود شوائب قد تسبب السرطان في مادة "فالستران"، التي تعتبر المركب الرئيسي لأدوية فالستران على غرار "وين 80 مليغراما و160 مليغراما"، و"كو- فالستران وين 80 مليغراما و12.5 مليغراما 160 مليغراما و25 مليغراما"، وكذلك "أتينسيل 40 مليغراما و80 مليغراما و160 مليغراما".

وتُوجه الأدوية المعنية بالحظر للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم للحد من المضاعفات، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، كما تستخدم لعلاج النوبات القلبية الحديثة ومرضى قصور القلب، واحتشاء عضلة القلب الأخيرة.

وتحتوي مادة "فالستران" المصنعة من قبل الشركة الصينية "زهينغ هوهاي فارماسوتيكلز"، على مكون "إن- نيتروسوديم إيثيلامين" المسرطن، في حين تُصنع الأدوية المسحوبة في مختبرات Inpha Medis، Merinal، Nad Pharmadic، Taphco.

من جهتها طالبت وزارة الصحة الجزائرية من المرضى الذي يخضعون لعلاج يحتوي على الـ "فالسرتان" بـ "تجنب اتخاذ أي قرار دون الرجوع إلى الطبيب المعالج".

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الصحة

الجزائر: سحب "أدوية مسببة للسرطان" من الصيدليات

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