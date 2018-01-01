القاهرة : الجمعة 20 يوليه 2018
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اقتصاد
الجمعة 20/يوليه/2018 - 04:34 ص

أسعار معدن النيكل اليوم

النيكل
النيكل
طارق عتمان
dostor.org/2255940

استقر سعر معدن النيكل، اليوم الجمعة، عند معدلاته السابقة؛ ليسجل 13947.5 دولار للطن.

ويدخل النيكل فى تصنيع الدوائر الكهربائية، منها "الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب الآلي".

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