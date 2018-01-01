أسعار الجرانيت اليوم.. و"غزال أخضر" بـ 360 جنيها
شهدت أسعار الجرانيت ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر يوليو الجاري، ورصدت "الدستور" في جولة ميدانية لورش تصنيع الجرانيت، اليوم الجمعة، ارتفاع سعر المتر الطولي بين 30-50 جنيهًا؛ بسبب ارتفاع حجم الطلب المحلي على الجرانيت، حسب محمد عبدالمقصود، صاحب مصنع رخام وجرانيت.
وتراوح سعر متر الجرانيت غزال أصفر بين 250-350 جنيهًا، في حين تراوح سعر متر الجرانيت فيري غزال أخضر 250 – 360 جنيهًا، ومتر الجرانيت رويال 270- 370 جنيهًا، وسعر الجرانيت فرسان بين 270-380 جنيهًا للمتر.
بينما تراوح سعر متر الجرانيت روزه هودي بين 230- 330 جنيهًا، فى المقابل تراوح سعر متر الجرانيت حلايب بين 250- 350 جنيهًا، وأحمر أسوان بين 270- 370 جنيهًا للمتر.
كما تراوح سعر متر الجرانيت رمادي شركة 270- 370 جنيهًا، وروزة النصر تراوح سعره بين 230 – 330 جنيهًا للمتر، وجرانيت نيرو أسوان بين 350-550 جنيهًا للمتر.