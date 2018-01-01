360 دولارًا.. سعر طن "الخردة" اليوم

سجل سعر الخردة، اليوم الجمعة، نحو 360 دولارًا للطن كأعلى سعر له، و340 دولارًا كأقل سعر له.



وتدخل الخردة في بعض المنتجات التي تنتجها الشركات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية التي تتبع وزارة قطاع الأعمال العام.

