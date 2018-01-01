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الخميس 19/يوليه/2018 - 08:07 م

تعزيزات من الجيش اليمني للساحل الغربي لنقل مسار المعركة شرقًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2255893

دفع الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في الساحل الغربي تعزيزات عسكرية كبيرة لفتح مسارات جديدة في معركته مع ميليشيات الحوثي انطلاقا من مدينة التحيتا، التي حررها الأسبوع الماضي.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن الجيش يعمل على تطهير ما تبقى من جيوب تتمركز فيها الميليشيات الحوثية في مزارع الفازة والسويق والمغرس جنوبي غرب التحيتا بتنفيذ عمليات ضغط مستمرة على تحصينات الحوثيين ومحاولة فتح خطوط الإمداد إلى مركز التحيتا.

وفيما يتعلق بالشرق والجنوب الشرقي من مدينة التحيتا، قالت مصادر ميدانية إن الجيش اليمني من ألوية العمالقة والمقاومة التهامية تواصل استكمال تطهير مناطق القريمة والمسلب والمناطق المحاذية لمديرية زبيد.

ووفقا للمصادر يسعى الجيش اليمني من خلال نقل العمليات العسكرية إلى المناطق الشرقية إلى قطع خطوط الإمدادات وسد الثغور التي تحاول الميليشيات الانقلابية التسلل منها.

على صعيد الغارات الجوية، كثفت مقاتلات الجو التابعة للتحالف العربي من استهدافها مواقع وتحركات وتعزيزات الحوثيين في عدة مناطق في الحديدة أسفرت عن تدمير ما يقارب من أربع دبابات وأسلحة ثقيلة ومقتل العشرات من العناصر الانقلابية في زبيد والتحيتا ومدينة الحديدة.

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