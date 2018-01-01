روشتة نفسية لحماية طفلك من «العصبية» المفرطة

تُعاني الكثير من الأمهات، صعوبة التعامل مع الطفل العنيد والعصبي، حيث أكدت الكثير من الدرسات، أن هناك الكثير من العوامل التي تتسب في عصبية الأطفال كالانفصال وكثرة الخلافات.



وقدم موقع «هيليث»، عددًا من النصائح للأسر للتعامل مع الطفل العصبي، حتى لا يدخل في نوبة يصعب الخروج منها.



«مراقبة ما يشاهدونه في التلفاز»

وشدد الكثير من خبراء التربية، على ضرورة مراقبة الأهل لما يشاهده الأطفال من أفلام كارتونية، حيث تتسبب في زيادة العنف بداخله.



«تجنب المشاكل الزوجية أمام الأطفال»

تتسبب الخلافات الزوجية في زيادة العصبية والمشاكل النفسية بداخل الاطفال؛ لذا ينصح خبراء علم النفس بضرورة تجنب الخلافات الزوجية أمام الاطفال.



« مصاحبة الأطفال»

نصح خبراء التربية، بضرورة مصادقة الأطفال وإعطاء الثقة، والسماع إليه وإعطاء المساحة الكافية للتعبير عن رأيه.



«العقاب المناسب»

شدد الخبراء على ضرورة اختيار طريقة العقاب التي تتناسب مع طفلك فبعضهم لا ينفع معهم العقاب الشديد.