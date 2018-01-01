سامح الصريطي متحدثًا رئيسيًا في ندوة "ثقافتنا تجمعنا" بالجزائر

يشارك الفنان القدير سامح الصريطي، غدا الجمعة، كمتحدث رئيسي في ندوة "ثقافتنا تجمعنا"، التي تعقد على هامش مشاركته في دورة ألعاب الشباب الإفريقية الثالثة بالجزائر.

وقال أشرف محمود، رئيس اتحاد الثقافة الرياضية المصري - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الفنان القدير سامح الصريطي سفير الثقافة الرياضية في الوطن العربي والقارة الإفريقية وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، يشارك في دورة ألعاب الشباب الإفريقية الثالثة التي تحتضنها الجزائر الشقيقة حاليا محاضرا ومحكما ضمن وفد الاتحاد الإفريقي، مضيفا أن الصريطي كان نجم حفل الافتتاح، إذ خطف الأضواء وكان موضع اهتمام الجميع من الشباب والشابات، فهو يعبر عن الفنان المبدع الصادق الذي يبني جسورا من المحبة مع عشاق فنه وإبداعه في كل مكان بالوطن العربي.