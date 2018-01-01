وزير الشباب والرياضة يبحث سبل التعاون مع نظيره الجزائري

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بنظيره الجزائري محمد حطاب، وذلك بمقر إقامة وزير الشباب والرياضة المصري بالعاصمة الجزائرية والتي تستضيف دورة الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب، والتي تقام خلال الفترة من 18 إلى 28 يوليو الجاري.

وقد تم بحث تفعيل سبل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، في قطاعي الشباب والرياضة، وتبادل الخبرات وكذلك التأكيد على نبذ ومحاربة العنف في الملاعب الرياضية.

وقد أعرب الدكتور أشرف صبحي، عن سعادته بهذا اللقاء الهادف والمثمر والذي سينعكس نتائجه قريبا على البلدين الشقيقين، حيث جاء هذا اللقاء في إطار حرص الدولة المصرية، على علاقتها بأشقائها العرب، وتفعيل سبل التعاون معهم، مؤكدا أن مصر والجزائر تربطهما علاقات تاريخية قوية، وأن مصر دائما وأبدا تهتم بالتعاون البناء والهادف مع جميع الدول الشقيقة والصديقة.

من جانبه، رحب وزير الشباب والرياضة الجزائري بنظيره المصري وكل أفراد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب، معبرا عن اهتمامه بهذا اللقاء الذي "جاء في الوقت المناسب للتأكيد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات وخصوصا المجال الرياضي".

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي حضر، مساء أمس الأربعاء، حفل افتتاح دورة الألعاب الإفريقية الثالثة التي تستضيفها العاصمة الجزائرية، بحضور رئيس وزراء الجزائر وعدد من وزراء الشباب والرياضة ورؤساء وفود الدول الإفريقية المشاركة في الدورة.

وتشارك مصر في الدورة ببعثة مكونة من 372 فردا منهم 269 لاعبا ولاعبة يتنافسون في ألعاب "ألعاب القوى، السباحة، التايكوندو، رفع الاثقال، الريشة الطائرة، كرة السلة، كرة الطائرة، الملاكمة، الجودو، التجديف، السلاح، التنس، تنس الطاولة، الدراجات، الثلاثي، الكاراتيه، القوس والسهم، كرة اليد، الكانوي والكياك، الكونغو فو، الشراع والانزلاق على الماء، الفروسية، الرماية، المصارعة، الجمباز، كرة السرعة، الكرة الحديدية".