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الخميس 19/يوليه/2018 - 07:50 م

حاتم باشات: الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا مكثفًا بين مصر والسودان

حاتم باشات، عضو مجلس
حاتم باشات، عضو مجلس النواب
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أكد اللواء حاتم باشات، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للسودان ولقاء نظيره عمر البشير، تأتي لقطع ألسنة المشككين في قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، فضلا عن بحث التحديات المشتركة والعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية بين مصر والسودان.

وأوضح باشات في بيان له اليوم، أنه من المتوقع مناقشة عدد من الملفات المشتركة أبرزها أزمة جنوب السودان، الربط الكهربائي بين البلدين، ملف سد النهضة، بحث الأزمات والقضايا الأفريقية والعربية بالمنطقة، فضلا عن بحث ملف الإرهاب ودعم الأمن القومي المصري السوداني، وأخيرا توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين.

وأشار نائب المصريين الأحرار، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا مكثفًا بين مصر والسودان على كافة النواحي، حيث تسعى القيادة السياسية الحالية إلى الانفتاح والاتجاه إلى أفريقيا خاصة السودان، مدللا على ذلك بالنشاط الدبلوماسي الملحوظ بين البلدين وآخره زيارة الرئيس السيسي على أن يعقبها زيارة متبادلة من القيادة السودانية لتعزيز التعاون وتفعيل الملفات والاتفاقيات المشتركة.

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