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اقتصاد
الخميس 19/يوليه/2018 - 07:50 م

"الخزانة" الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 101 مليار دولار الأسبوع المقبل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2255866

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 101 مليار دولار.
وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات مدتها عامين بقيمة 35 مليار دولار يوم الثلاثاء المقبل، وسندات مدتها 5 سنوات بقيمة 36 مليار دولار يوم الأربعاء المقبل، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات مدتها 7 سنوات بقيمة 30 مليار دولار يوم الخميس المقبل.
كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد باعت في الأسبوع الماضي سندات قيمتها 69 مليار دولار من خلال 3 طروحات، حيث باعت سندات مدتها 3 سنوات بقيمة 33 مليار دولار وسندات مدتها 10 سنوات بقيمة 22 مليار دولار وسندت مدتها 30 عاما بقيمة 14 مليار دولار.

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