الفيفا يغرم أربعة أندية عربية على راسهم الزمالك لعدم سداد مستحقات لاعبين سابقين



فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس غرامات مالية على ستة أندية منها أربعة عربية وهي الزمالك المصري والعربي والخريطيات القطريين اضافة للجزيرة الاماراتي بسبب تأخرها في سداد مستحقات

لاعبين سابقين.

ومنح الفيفا تلك الاندية مهلة زمنية لتسوية المستحقات مهددا بفرض عقوبات أشد.

وفرض الفيفا غرامة مالية تبلغ 30 ألف فرنك سويسري (30087.96 دولار) على العربي القطري و25 ألف فرنك على كل من الخريطيات والزمالك والجزيرة وذلك بناء على المعايير الجديدة التي أقرها الفيفا بشأن معاقبة الأندية المدينة للاعبين.

وتشمل قائمة الاندية المعاقبة ايضا مرسين التركي (20 ألف فرنك) وكوبان الروسي (15 ألف فرنك).

وأمهل الفيفا اندية الخريطيات والزمالك والجزيرة ومرسين 60 يوما في مقابل 90 يوما للعربي و30 يوما لكوبان لسداد كافة مستحقات لاعبيها السابقين والا ستواجه تلك الاندية خصم ست نقاط من رصيدها في بطولات الدوري المحلي في الموسم الجديد مع حرمانها من قيد لاعبين جدد لفترتي انتقال متتاليتين.

