جنرال أمريكي يشيد بالرد الإماراتي على معلومات عن حصول تعذيب في اليمن

أعرب الجنرال جو فوتيل الذي يترأس القيادة المركزية الأمريكية عن "رضاه" إزاء رد الفعل الاماراتي بعدما أفاد تقرير بحصول انتهاكات لحقوق الإنسان في عدد من السجون التي تديرها الإمارات في اليمن.

والأسبوع الماضي، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا يدعو للتحقيق في شبكة سجون سرية في جنوب اليمن قالت إنها تشهد "انتهاكات فظيعة" وعمليات تعذيب وإخفاء سجناء.

ورفضت الإمارات التقرير، واعتبرت أنه "مخالف للحقيقة والواقع"، مجددة التأكيد أنها "لا تدير أي سجون في اليمن".

وتقود الإمارات القوات الموالية للحكومة في جنوب اليمن وعند الساحل الغربي لأفقر دول شبه الجزيرة العربية.

وأعلن فوتيل الذي يشرف على العمليات الأمريكية في الشرق الأوسط إنه بحث هذه المسألة مع نظرائه الإماراتيين.

وقال الجنرال الأمريكي إنه "راض عن التحقيقات الجارية لتبيان الحقائق"، مضيفا: "نحن على ثقة بان (الاماراتيين) سيواصلون العمل بما يتناسب مع قيمهم وقيمنا".

وتؤدي الإمارات دورا أساسيا في التحالف الذي تقوده السعودية والمدعوم من الولايات المتحدة دعما للرئيس اليمني المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي في مواجهة التمرد الحوثي.

وتتهم القوات الموالية للحكومة والحوثيون على السواء بتنفيذ عمليات تسببت بمقتل مدنيين في النزاع اليمني الذي أدى، منذ التدخل السعودي، الى مقتل نحو عشرة آلاف شخص بينهم نحو 2200 طفل، بحسب منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، في ظل أزمة انسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليا.

وأشارت منظمة العفو إلى انها حقّقت في ظروف اعتقال 51 سجينا بين مارس 2016 ومايو 2018، جرى توقيفهم على أيدي القوات الحكومية والقوات الاماراتية التي تقوم بتدريب قوات السلطة في جنوب اليمن.

وتابعت أن 19 من هؤلاء فقد أثرهم.

