عبدالرحيم طايع يكتب: الانتماء إلى دولة كرة القدم

تابعت، كغيرى من الملايين حول العالم، مباريات المونديال، وجدَّدَت المتابعةُ فىَّ فكرةَ انتماء الجماهير إلى فرقها الكروية بأشكال جذَّابة آسِرَة؛ فعقب كل فوز تنتعش الأرض ‏الخاملة فتبرز الشارات الوطنية والألوان وتصخب الموسيقى ويبدأ الرقص والغناء وتتسع الأحضان للأحضان برحبة هائلة وحب عظيم.‏

لا يبالى المشجعون حينئذٍ بحال الدولة التى ينتمون إليها ويؤازرون فريقها؛ فأيًّا ما تكون احتجاجاتهم السياسية ومتاعبهم الاقتصادية وفرقتهم الاجتماعية، ينحُّون كل شىء جانبا، ‏ويحتفلون بالانتصار فوق ما يحتفلون بمناسباتهم الشخصية السعيدة.. وعند الهزائم يغلبهم البكاء والأسى ويبدو عليهم الانكسار الرهيب؛ وقد تتطوَّر المشاعر السلبية فتصل إلى ‏الاكتئاب الشديد والانتحار، ولو كانت بقيت فرصة للصعود إلى الأدوار المتقدمة بعد هزيمة ما؛ تجلَّت حينئذٍ مظاهر الدعم الجماهيرى للفرق فطغت نبرة التفاؤل والتلويح بالقدرة على ‏اجتياز العقبات.‏

لكل دولة من الدول فلكلورها الخاص وفنونها وثقافتها وطبيعة أهلها، والمشهد العالمى الرحب يتسع للجميع؛ فتتداخل الهتافات وتتمازج الرسوم وتصطخب أمواج البحر البشرى ‏وتعلو حاملة كل أطياف الجنون الراضى والجنون الغاضب.‏

هى دلائل انتماء كل جمهور إلى دولته الكروية، وفى العمق إلى دولته التى يمثِّلها فريق الكرة الذى ينال اهتمامه كله، لكن الدول لا تبدو منتبهة لارتباط المواطنين الحميم بها، فى ‏سائر تجلِّياتها، وهو ما يظهر ظهور الشمس فى السماء الصافية عندما تعلن صافرة الحكم بداية مباراة وعندما تنهيها.‏

نعم.. تغفل الدول عن صدق اتصال مواطنيها بها، وربما وسمتهم بالانفصال والتمرد، ولو أنها راقبت الناس فى المدرجات الرياضية، حيث رقابهم فى الملاعب وقلوبهم متعلقة ‏بأقدام اللاعبين، لأدركت معنى أن المواطنين، مهما تكن شكاواهم منها، منتمون إليها انتماء لا ريب فيه.‏

قد يقول قائل: إن انصراف الناس إلى الرياضة، خصوصا كرة القدم، إنما هو صورة من صور الأوطان البديلة، وليس نفاذا إلى الأوطان الفعلية من البوابة الرياضية. لكن الرد ‏بسيط، على الرغم من وجاهة المقول، ألا هو لو كان الأمر كذلك لما راج العلم الوطنى أكبر رواج فى المواسم الكروية ولما هتف الجمهور باسم الأوطان لا الرياضيين، أكثر ما هتف ‏فيها.. بَيْدَ أن الكيد قد يكون حاصلا ومقصودا- كيد الجموع- بحيوية اللعبة وزهو أيامها، للمؤسسات الخاملة الكئيبة.‏

عموما إقبال الناس على عالم كرة القدم بالذات مدهش ومحيِّر، ويحتاج إلى دراسات اجتماعية ونفسية تضىء أبعاده وتكشف خوافيه، يحضرنى هنا قول من قال: ينتمى الناس إلى ‏فرقهم الكروية انتماء حقيقيا باذخا؛ وقد يختل انتماؤهم إلى ما عداها مما يرتبطون به، لكن لا يختل انتماؤهم إليها أبدًا، بل لا ينتقل المشجع إلى تشجيع فريق سوى فريقه حتى لو ‏كان فريقه المفضَّل مهزومًا على طول الخط. انتهى.‏

كنت أقول لأصدقائى الشعراء دائما «وما زلت»: كى نؤثِّر فى المتلقِّين تأثيرا يشبع أرواحنا صداه؛ علينا أن نكتب القصيدة التى ككرة القدم، وكنت أشرح فكرتى ببساطة، لكننى لم ‏أكن أحس برضاهم ولا تفهمهم لمرادى، كانوا يتصوَّرون رؤيتى تدنيا ما وانحدارا من الأعلى إلى الأسفل.‏

كنت أقصد البساطة والسحر ومراعاة الجانب الشعبى فى قصائدنا التى جمحت إلى الحداثة جموحا، ولا بأس بالأمر، لكن الخطورة فى الاستغراق الحداثى، وفى ردم المنطقة التى ‏منها ينفذ الشعر إلى القلوب ويستولى على العقول، مثل إهمال الإلقاء المتميز الآسر الذى يدعم الحالة الشعرية خاطفا الأبصار إلى منصة الشعراء.‏

كرة القدم حتى هذه اللحظة هى المعبِّر الأكبر عن الناس فى كل العالم، بجملة تبايناته، هى القادرة على حفر النقيضين فى الوجوه بكل وضوح: التفوق والفشل، وهى الخلَّاقة التى ‏تدفع الجموع دفعا إلى اختراع أشكال جديدة للمؤازرة فى كل موسم من مواسمها التى يستعد الناس لها كاستعدادهم للمواسم الدينية وزيادة.‏

هى لعبة شديدة الإثارة، صراعاتها العنيفة لطيفة على الرغم من ضراوتها، كحدثٍ غامضٍ للغاية وواضحٍ فى الوقت نفسه، وهذا تناقض فاتن، وربما كانت دلائل الانتماء إليها هى ‏ذاتها دلائل الانتماء إلى الأوطان، وقد تكون الكرة عزاء هائلا لا أكثر، ويكون الانجذاب إليها انجذابا عاديا تراكم مع مرور الأزمنة واتسع بلا رَوِيَّة ولا تأمُّل فى ماهيَّاته، لكنها ‏الأكثر إبهارا فى جميع الأحوال.

