السجن عامين وثلاثة اشهر لصحافية تركية في "جمهورييت"

إخلاء محيط "تابوت الإسكندرية" استعدادًا لنقله من مكانه

شهد موقع فتح التابوت الأثري في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية، منذ قليل، وصول "ونش" استعدادًا لرفع التابوت من مكانه، وذلك وسط تواجد أمني مكثف، حيث تسعى القوات لإخلاء محيط التابوت من المواطنين حرصا على ...