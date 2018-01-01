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الخميس 19/يوليه/2018 - 07:34 م

خاص.. الأهلي يوافق على إعارة عمرو جمال

خاص.. الأهلي يوافق
dostor.org/2255840

وافقت لجنة الكرة بالنادي الأهلي، على إعارة عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد الاجتماع الذي عقده عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" مع اللاعب اليوم الخميس.

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