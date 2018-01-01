خاص.. الأهلي يوافق على إعارة عمرو جمال
وافقت لجنة الكرة بالنادي الأهلي، على إعارة عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد الاجتماع الذي عقده عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" مع اللاعب اليوم الخميس.
وافقت لجنة الكرة بالنادي الأهلي، على إعارة عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد الاجتماع الذي عقده عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" مع اللاعب اليوم الخميس.
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