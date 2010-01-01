مقتل بطل أولمبي في التزلج الإيقاعي من قازاخستان طعنًا بسكين

قتل دينيس تين، الفائز بميدالية برونزية أولمبية في التزلج الإيقاعي، طعنا بسكين اليوم الخميس في مسقط رأسه في قازاخستان.



وقالت الشرطة في الما اتا إن تين (25 عاما) طعن بسكين خلال مشاجرة مع رجلين أمسكهما وهما يحاولان سرقة مرايا سيارته. وفتحت الشرطة تحقيقا في جريمة القتل.



وأعرب الاتحاد الدولي للتزلج الإيقاعي عن "بالغ الحزن" لرحيل تين الذي فاز بالبرونزية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في 2014 في سوتشي.



واحتل تين المركز 11 في دورة ألعاب فانكوفر في 2010 لكن بعدها بأربع سنوات فقط أصبح أول متزلج ايقاعي من قازاخستان يفوز بميدالية أولمبية وذلك في سوتشي.



وتعرض تين بعدها لإصابة لكنه شارك في منافسات اولمبياد بيونجتشانج هذا العام وحظي بتشجيع الجمهور المحلي بسبب أصوله الكورية.

