تعرف على فيتامين يعالج أمراض الدماغ!

أكد باحثون من جامعتي توبنغن وهيلمهورلتز في ألمانيا أن أحد أنواع فيتامين "B‎" المسمى "nicotinamide riboside" يحافظ على خلايا الدماغ ويحميها من التلف.



ونشرت مجلة "Cell Reports" نتائج دراسة الباحثين الألمان الذين قالوا، إن تناول فيتامين B3 أو "nicotinamide riboside" يحافظ على خلايا الدماغ العصبية من خلال تنشيط عمل الميتوكوندريا.



وأشار الباحثون إلى دور هذا الفيتامين والنظام الغذائي في تحسين نوعية الحياة لمن يعاني من مرض باركنسون (شلل الرعاش)، لأن العلماء لم يتوصلوا بعد إلى علاج شاف لهذا المرض.



وبين الأخصائيون أن فيتامين "B3" يحفز التمثيل الغذائي ويمنح الطاقة للخلايا العصبية المتضررة في الدماغ ويقيها من الضمور والموت.



كما أكد الباحثون على دور فيتامين "B3" في الحفاظ على صحة الكبد والبشرة والشعر والعينين، وأنه يعمل على تنشيط عملية التمثيل الغذائي ويسهم في إنتاج الهرمونات الضرورية في جسم الإنسان.



ومن المواد الغذائية التي تحتوي على فيتامين "nicotinamide riboside": الدجاج والسمك واللحوم الحمراء والفول والباذنجان والأفوكادو والتمر والبطاطا والبازلاء وفول الصويا.