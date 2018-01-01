المدير الفني للإسماعيلي يؤكد أهمية مواجهة الصفاقسي الودية قبل لقاء الأهلي بالدوري

أكد خير الدين مضوى، المدير الفني لفريق نادي الإسماعيلي، أهمية مواجهة فريقه أمام الصفاقسي التونسي بدورة صلالة الودية الدولية، مشيرًا إلى أنها تعد اختبارًا قويًا قبل خوض منافسات الموسم الجديد.

ويستهل الإسماعيلي مشواره بالدورة الودية بمواجهة بطل تونس يوم الأحد المقبل على ملعب مجمع السعادة الرياضى.

وأضاف مضوي - في تصريح للموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي - أن "الصفاقسي فريق جيد ويهدف لاختبار لاعبيه.. وهدفنا من اللقاء تحقيق أفضل استفادة فنية ممكنة، خاصة أن تلك الدورة تعد أفضل اعداد للفريق، إلى جانب احتكاك قوى قبل مواجهة الأهلي في افتتاح الدوري".

واختتم المدير الفني للإسماعيلي قائلًا: "الدورة تضم فرقًا مميزة بالقارة ونتطلع لحصد لقبها لمنح اللاعبين دافعًا مميزًا قبل انطلاق المنافسات الرسمية".