الرئاسة الفلسطينية تهدد بنسف سلام واستقرار الاحتلال بعد قانون الدولة القومية

حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم دولة الاحتلال الاسرائيلي من تبعات إقرار الكنيست لمشروع الدلوة القومية اليهودية، مؤكدا أن القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية، ولن يكون هناك سلام ولا أمن ولا استقرار لأحد بدونها.



وأدانت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها، مساء اليوم إقرار الكنيست الاسرائيلي لقانون "الدولة القومية اليهودية"، واعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، معتبرة بأنه يكشف الوجه العنصري للاحتلال ومخالفته لكل قرارات الشرعية الدولية، وذلك حسب وكالة قدس نت لانباء الفلسطينية.



وأضاف البيان: "إقرار مثل هذه القوانين الباطلة والعنصرية لن يغير الوضع التاريخي لمدينة القدس باعتبارها عاصمة دولة فلسطين المحتلة، ولن يثني شعبنا عن نضاله المشروع لدحر الاحتلال وإقامة دولته المستقلة."



وشدد الرئاسة على أن هذا القانون أحد أشكال المؤامرة على القضية الفلسطينية بما فيها القدس، والتي كان آخرها إعلان الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، مؤكدة أن هذه المشاريع مصيرها الفشل.



وكشفت الرئاسة عنأن هذا القانون يكرس مبدأ الاحتلال الذي يتنكر لقرارات الشرعية الدولية، خاصة أن سياسة الاحتلال تتمثل في تهويد القدس، وفصلها عن محيطها الفلسطيني.



وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي بالتدخل، وتحمل مسؤولياته لوقف هذه القوانين العنصرية عبر الضغط على الاحتلال، وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومساءلتها ومحاسبتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين والقرارات الدولية.



وصادق الكنيست في وقت سابق اليوم على قانون القومية اليهودية الذي سيقيم نظام فصل عنصري وتهويد القدس وشرعنة الاستيطان.