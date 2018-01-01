معرض للوثائق التاريخية المصرية الصربية في بلجراد احتفالاً بزيارة الوفد البرلماني المصري

أقامت رئيسة البرلمان الصربي مايا غويكوفيتش معرضًا للوثائق التاريخية بين صربيا ومصر في مقر البرلمان الصربي في بلجراد، وذلك على هامش استقبال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال على رأس وفد برلماني.



وأفاد بيان لمجلس النواب أن المعرض عكس عمق وقدم العلاقة بين صربيا ومصر، خاصة وأن الزعيمين جمال عبد الناصر وجوزيف تيتو كانت لديهم علاقات متميزة.



واستمع عبد العال لشرح مفصل للوثائق المعروضة، كما قام بتحية السفراء الأجانب المتواجدين لحضور هذه المناسبة.



وأشار البيان إلى أن رئيس مجلس النواب قام بزيارة قبر الرئيس اليوغسلافي الراحل جوزيف تيتو، ومتحف يوغسلافيا الذي يضم مقتنياته.