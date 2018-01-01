التلفزيون السوري: دخول حافلات لقرية في القنيطرة لنقل مسلحين لشمال البلاد



قال التلفزيون الرسمي السوري إن عشر حافلات دخلت قرية أم باطنة في محافظة القنيطرة بجنوب غرب

البلاد مساء اليوم الخميس لبدء إجلاء مسلحين إلى مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة شمال البلاد.

وقالت مصادر من الحكومة والمعارضة المسلحة إن دمشق على وشك استعادة السيطرة على الحدود مع هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل في نصر كبير على المعارضة المسلحة التي وافقت على شروط الاستسلام.

وقبل مقاتلو المعارضة في القنيطرة قرب الجولان إما بالعودة لحكم الدولة أو المغادرة إلى محافظة إدلب في الشمال.

