محافظة القاهرة: لا صحة ﻹعادة رصف شارع المعز بالأسفلت بديلًا عن البازلت

نفى رئيس حي وسط القاهرة المهندس ناصر رمضان، ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي عن قيام الحي بإعادة رصف شارع المعز لدين الله الفاطمي بالأسفلت بديلًا عن البازلت.



وأكد رمضان - في تصريحات اليوم الخميس - أن ما نشر من صور هي لأعمال صيانة ورصف وترميم لشوارع أخرى بمنطقة الدرب الأحمر بعيدًا عن شارع المعز (حارة التبانة وشارع باب الوزير)، وهي شوارع مرصوفة بالأسفلت فعليا وتم تجديدها، في إطار خطة الحي لأعمال الرصف والترميم، مؤكدا أن أعمال الصيانة بشارع المعز تتم بمعرفة وزارة الآثار من خلال ميزانيتها المالية ومقاوليها.