القاهرة : الخميس 19 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:01 م

الكونجرس يطالب بالتحقيق مع "الصندوق الأسود" لاجتماع ترامب وبوتين
12:47 م

صندوق النقد: النمو السكانى السريع التحدى الأكبر أمام مصر
12:43 م

اكتشاف مياه حمراء اللون داخل تابوت الإسكندرية الأثرى
12:36 م

"فيسبوك" يعلن البدء في إزالة المعلومات الخاطئة التي تؤدي للعنف

09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
مصر
الخميس 19/يوليه/2018 - 07:28 م

محافظة القاهرة: لا صحة ﻹعادة رصف شارع المعز بالأسفلت بديلًا عن البازلت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2255831

نفى رئيس حي وسط القاهرة المهندس ناصر رمضان، ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي عن قيام الحي بإعادة رصف شارع المعز لدين الله الفاطمي بالأسفلت بديلًا عن البازلت.

وأكد رمضان - في تصريحات اليوم الخميس - أن ما نشر من صور هي لأعمال صيانة ورصف وترميم لشوارع أخرى بمنطقة الدرب الأحمر بعيدًا عن شارع المعز (حارة التبانة وشارع باب الوزير)، وهي شوارع مرصوفة بالأسفلت فعليا وتم تجديدها، في إطار خطة الحي لأعمال الرصف والترميم، مؤكدا أن أعمال الصيانة بشارع المعز تتم بمعرفة وزارة الآثار من خلال ميزانيتها المالية ومقاوليها.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 8 ساعات

اكتشاف مياه حمراء اللون داخل تابوت الإسكندرية الأثرى

منذ اسبوع

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية

منذ اسبوع

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق

منذ أقل من شهر

السيسى يكرّم أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط 2018.. غدا

منذ أقل من شهر

نص البيان الـ 25 للقوات المسلحة بشأن العملية "سيناء 2018"

منذ أقل من شهر

بعد قليل.. البيان الـ25 للقوات المسلحة بشأن العملية "سيناء 2018"

الآن

أيام الزعيم..‏«لو موند»: عبدالناصر لا يقل عن سبارتاكوس ولينين وفيدل كاسترو

محمد صلاح يتصدر قائمة مجلة "فوربس" لنجوم الرياضة العرب

وزير الدفاع الإسرائيلي يعقد اجتماعًا أمنيًا مفاجئًا بشأن غزة

قاضي "التخابر مع حماس" يوجه تهمة إهانة المحكمة للبلتاجى واثنين آخرين

الأكثر قراءة

قطع المياه 8 ساعات في مناطق بالقاهرة

سر "المومياوات" الثلاث الموجودة داخل "تابوت الإسكندرية"

ربة منزل تنشر فيديوهات جنسية لها على "فيس بوك" بالبحيرة

محمد صلاح يتصدر قائمة مجلة "فوربس" لنجوم الرياضة العرب

ads
ألبومات الصور

إخلاء محيط "تابوت الإسكندرية" استعدادًا لنقله من مكانه

بالصور.. استلام مستشفى "المنصورة العام" الجديد فى ديسمبر

بالصور.. رئيس مركز شربين يدرس إنشاء مركز تكنولوجى

بالصور.. تكريم أوائل الثانوية العامة بشربين

ads
نجم الساعة

ماذا طلب المواطنون من السيسى فى "اسأل الرئيس"؟

الأكثر قراءة

قطع المياه 8 ساعات في مناطق بالقاهرة

سر "المومياوات" الثلاث الموجودة داخل "تابوت الإسكندرية"

ربة منزل تنشر فيديوهات جنسية لها على "فيس بوك" بالبحيرة

محمد صلاح يتصدر قائمة مجلة "فوربس" لنجوم الرياضة العرب

كشكول

حجازي وكيلا لمديرية التعليم بالقاهرة لشئون الأدارات

وزير التعليم العالي يعلن أسماء المقبولين بمنح المدرسة الصيفية التدريبية بروسيا الاتحادية

ننشر كليات الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعات الخاصة

التنسيق: 105 آلاف طالب باختبارات القدرات للقبول بالجامعات

حجازي: مد فترة التقديم لمدارس المتفوقين حتي عصر السبت

الأمصار

موسكو تعيد"ابنة فرعون" من جديد على مسرح البولشري

رقصة سعودية تجذب الأنظار في البرتغال "فيديو"

ليس للإسكندر الأكبر.. "تابوت الإسكندرية" يغرق في المجاري

أب يرتدي تيشيرت يحمل كلمة بذيئة في متجر للأطفال

غضب فرنسي بعد نسب فكاهي فوز الديوك بالمونديال للأفارقة

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

ads
منوعات

ميرهان عمرو.. أول مراسلة فى المونديال: دخلت التاريخ ‏بالصدفة

سألنا مراسلى روسيا: «البوس كان بجد ولا كده ‏وكده؟» ودي الإجابات

مهرجان سباحة للكلاب في بريطانيا بسبب ارتفاع درجة الحرارة

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

تعرف على فيتامين يعالج أمراض الدماغ!

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎