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الخميس 19/يوليه/2018 - 07:25 م

بالصور.. اجتماع وزير التموين لمناقشة آليات إضافة المواليد على بطاقات ذويهم

علي المصيلحي
علي المصيلحي
الدستور
dostor.org/2255830

اجتمع الأستاذ الدكتورعلي السيد علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بالاجتماع مع السادة وكلاء وزارة التموين ومديري المديريات لبحث ومناقشة آليات إضافة المواليد على بطاقات ذويهم، مع الأخذ فى الاعتبار فى المقام الأول المواطن والأسر الأكثر احتياجًا، والعمل على تسجيل البيانات بدقة وبجودة عالية.
جاء ذلك فى إطار ما تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية من مجهودات فى كافة المجالات المختلفة التى تمس المواطنين، والعمل على رفع العبء عن كاهل المواطن ومحدودى الدخل.

وقد أعلن المصيلحى عن بدء إضافة المواليد اعتبارا من 1/8/2018حتى 31/10/2018ولمدة ثلاثة شهور.

وناقش الاجتماع استعدادات المكاتب الأخيرة لإضافة المواليد والوقوف على مدى جاهزيتها، من الناحية الانشائية والفنية.

وأكد المصيلحى على مديري المديريات بالتواصل والتواجد مع المواطنين على أرض الواقع والاجتماع مع موظفي مكاتب التموين، للإطلاع على الإجراءات وآليات تنفيذ إضافة المواليد بالدقة المطلوبة.

ووجه المصيلحى مديري المديريات بتقييم المكاتب من حيث جاهزيتها لتقديم خدمة إضافة المواليد وكذلك تحديد المكاتب التي ستعمل لفترتين.

وأوضح المصيلحى سيتم إرسال منشور يتضمن كافة الإجراءات التفصيلية لإضافة المواليد بكل تفاصيله الأسبوع المقبل.

بالصور.. اجتماع وزير التموين لمناقشة آليات إضافة المواليد على بطاقات ذويهم
بالصور.. اجتماع وزير التموين لمناقشة آليات إضافة المواليد على بطاقات ذويهم
بالصور.. اجتماع وزير التموين لمناقشة آليات إضافة المواليد على بطاقات ذويهم
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