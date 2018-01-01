رئيس "القوات" اللبنانية: "الحريري" غير مقيد بمهلة لتشكيل الحكومة

أكد رئيس حزب (القوات اللبنانية) الدكتور سمير جعجع أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، غير مقيد بمهلة لتشكيل الحكومة، ولا يمكن لأحد أن يسحب منه التكليف، داعيا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى سرعة التدخل والإنقاذ لإيقاف ما سماه "مسلسل صدام وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مع الجميع".

وقال "جعجع" – في تصريحات صحفية وزعها مكتبه الإعلامي مساء اليوم – إن "الحريري" لن يعتذر (عن عدم تشكيل الحكومة) ولن يشكل حكومة تحت الضغط و"كل العمل في اتجاه عرقلة تشكيل الحكومة لن يفيد".

وأضاف: "ثمة أمر مستغرب جدا.. في كل مرة نقوم نحن وآخرون بمساعي التهدئة، يخرج باسيل ويقوم بتفجير الوضع".. مشيرا إلى أن كل ما يحاول باسيل فعله أن "يحسب علينا مقعدا وزاريا بالطالع أو بالنازل".

وأشار إلى أن مهمة تشكيل الحكومة تقع على عاتق رئيس الوزراء المكلف ورئيس الجمهورية.. متسائلا: " لماذا يأخذ باسيل دور رئيس الجمهورية ؟ للأسف حديثه مليء بالمغالطات، وتقريبا لا يمكن أن نستخلص منه كلمة حق واحدة".

وأكد سمير جعجع تمسك حزب القوات بتفاهم معراب (اتفاق المصالحة وتقاسم الحصص الوزارية بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية مقابل تأييد الأخير وصول العماد ميشال عون لمنصب رئيس الجمهورية)، مشيرا إلى أنه "إذا كان باسيل راغبا في نقضه فهو حر".

وأضاف قائلا: "نكن كل الاحترام والتقدير إلى رئيس الجمهورية، وأقصى تمنياتنا أن ينجح هذا العهد (الرئاسة) وأكثر من يقوض العهد هو تصرفات باسيل وأقول ذلك بكل أسف".

يشار إلى أن السجال السياسي المحتدم بين حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، بدأ قبل بضعة أسابيع، انهارت خلالها محاولات ووساطات عدة للتهدئة بينهما، وذلك في أعقاب نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، حيث يتبادل التياران المسيحيان الأقوى والأكثر تأثيرا في لبنان، الاتهامات والتراشق السياسي بصورة عنيفة، على خلفية التنازع على أحجام الحصص الوزارية وتوزيع الحقائب ونوعيتها بالحكومة التي يجري تشكيلها حاليا.