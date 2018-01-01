العبادي: الحكومة العراقية مع المطالب المشروعة للمتظاهرين

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن الحكومة مع المطالب المشروعة للمتظاهرين، لافتة إلى أنه تم تشكيل خلية أزمة لتلبية تلك المطالب.

ونقلت قناة (السومرية نيوز)، اليوم الخميس عن العبادي قوله - خلال اجتماعه مع شيوخ ووجهاء وحكومة محافظة ذي قار المحلية - إن الحكومة حريصة على حل المحافظات الجنوبية وأن مهمة خلية الأزمة ستكون رفع وتذليل العقبات لتقديم الخدمات وفرص العمل.

وأوضح العبادي أنه لدى الحكومة مشاريع قصيرة المدى آنية لتحسين الكهرباء والماء والصحة والتعليم والبلديات، وهناك أيضًا مشاريع متوسطة المدى تحتاج إلى تعاقد وهناك مشاريع طويلة المدى واستراتيجية.

كما وجه العبادي بأن تقدم وزارة الصناعة والمعادن خطة تفصيلية لإعادة تأهيل وتشغيل المصانع المتوقفة لحل إشكالات المدينة الصناعية في مدينة الناصرية، بما يوفر آلاف الفرص من العمل المستدام، فضلا عن إطلاق تمويل مناسب لدوائر الصحة لتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية.