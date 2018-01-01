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الخميس 19/يوليه/2018 - 06:37 م

الداخلية التونسية: إحباط محاولتي هجرة غير شرعية بحرا.. ومحاولة تسلل لداخل الحدود

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2255781

أفادت وزارة الداخلية التونسية اليوم الخميس بأنّ الوحدات الأمنية تمكّنت أمس من إحباط عمليات هجرة غير شرعية انطلاقا من سواحل صفاقس وقليبية، كما تصدّت لشخصين أجنبيين على الحدود البرية الليبية حاولا التسلل عبر الحدود باتجاه الأراضي التونسية.
وأوضحت في بيان لها اليوم الخميس، أنّ دورية تابعة للمركز البحري للحرس الوطني باللواتة (ولاية صفاقس) تمكّنت الليلة الماضية من ضبط ثلاثة أشخاص أعمارهم تتراوح بين 20 و32 عاما من ولاية القيروان بصدد التحضير للمشاركة في عملية هجرة غير شرعية باتجاه إيطاليا انطلاقا من سواحل معتمدية جبنيانة.
وأشارت إلى أنه بعد مراجعة النيابة العمومية في شأنهم تمّ الإذن بمباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها "الانضمام إلى شبكة بهدف اجتياز الحدود البحرية خلسة"، واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما.
ومن جهة أخرى أكدت وزارة الداخلية أنّ دوريّة تابعة للمركز البحري للحرس الوطني بقليبية تمكّنت أمس من ضبط مركب صيد متهالك بشاطئ سيدي منصور بمعتمدية حمام الغزاز بولاية نابل على متنه ثلاثة شبان من ولايات تونس ونابل وجندوبة تتراوح أعمارهم بين 24 و28 سنة كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة انطلاقا من سواحل قليبية.
على صعيد آخر، أفادت الداخليّة بأنّ دوريات تابعة لمنطقة الحرس الوطني ببنقردان في ولاية مدنين تمكّنت من ضبط شخصين يحملان جنسية دولتين إفريقيتين جنوب الصحراء كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البرية الليبية باتجاه الأراضي التونسية.
وأشارت إلى أنّه بعد استشارة النيابة العمومية في شأنهما تمّ الإذن بإحالتهما إلى فرقة الإرشاد الحدودي للحرس الوطني ببنقردان لمواصلة التحريات معهما واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما.

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