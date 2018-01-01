رئيس مجلس الأمة الكويتي يصل إلى القاهرة

وصل إلى القاهرة اليوم الخميس، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم على رأس وفد برلماني للمشاركة في أعمال الدورة الـ 28 الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي المقرر عقدها يوم السبت القادم الموافق 21 يوليو.

ومن المقرر أن يلقي الغانم كلمة وفد الكويت في الجلسة الطارئة التي تناقش تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

كما سيعقد الغانم على هامش أعمال الدورة سلسلة لقاءات مع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركة بالدورة الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي.