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اقتصاد
الخميس 19/يوليه/2018 - 06:28 م

أداء ضعيف لبورصات الخليج وأسهم سابك لم تتأثر بخطة أرامكو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2255773


سجلت أسواق الأسهم الخليجية أداء ضعيفا اليوم الخميس، حيث لم يطرأ تغير يذكر على أسهم الشركة
السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، بعدما قالت أرامكو السعودية إنها في مرحلة مبكرة من محادثات للاستحواذ على حصة في شركة البتروكيماويات العملاقة.
وأغلق سهم سابك، أكبر شركة مدرجة في منطقة الخليج ورابع أكبر شركة منتجة للبتروكيماويات في العالم، مرتفعا 0.2 في المئة، بعدما تأرجح صعودا وهبوطا أثناء جلسة التداول.
ويشير ذلك إلى أن المستثمرين ما زالوا يعكفون على تقييم التأثير المحتمل على سابك من خطة أرامكو لشراء حصة استراتيجية في الشركة.
وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بلا تغير يذكر.
وشكل سهم مصرف الراجحي أكبر ضغط على المؤشر بهبوطه إثنين في المئة. ولم يعلن المصرف وبعض البنوك الكبيرة الأخرى في المملكة حتى الآن النتائج المالية للربع الثاني من العام.
وفي أبوظبي، كان سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في دولة الإمارات العربية المتحدة، الرابح الأكبر بصعوده 1.5 في المئة. ومن المتوقع أن يعلن البنك نتائجه المالية الأسبوع القادم.
وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 في المئة وسط تعاملات هزيلة في أسهم كثيرة.
وشكل سهم إعمار العقارية أكبر ضغط على سوق دبي بهبوطه 1.2 في المئة. وعرضت شركة التطوير العقاري أصولا غير أساسية بقيمة 1.4 مليار دولار للبيع وسط هبوط اقتصادي، بحسب ما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز يوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر.
وتراجع مؤشر سوق دبي 0.2 في المئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
- السعودية.. نزل المؤشر 0.03 في المئة إلى 8450 نقطة.
- دبي.. انخفض المؤشر 0.2 في المئة إلى 2926 نقطة.
- أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.3 في المئة 4770 نقطة.
- قطر.. تراجع المؤشر 0.3 في المئة إلى 9421 نقطة.
- الكويت.. زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 5353 نقطة.
- البحرين.. صعد المؤشر 0.3 في المئة إلى 1355 نقطة.
- سلطنة عمان.. نزل المؤشر 0.2 في المئة إلى 4448 نقطة.
- مصر.. هبط المؤشر واحدا في المئة إلى 15416 نقطة.

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