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الخميس 19/يوليه/2018 - 06:27 م

وزير الطيران يتفقد مطار سوهاج الدولي

يونس المصري
يونس المصري
أ ش أ
dostor.org/2255770

قام وزير الطيران الفريق يونس المصري، صباح اليوم الخميس، بزيارة تفقدية لمطار سوهاج الدولي، رافقه خلالها رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية المهندس محمد سعيد محروس، وكان في استقبالهما مدير مطار سوهاج الدولي اللواء طيار هاني رمزي.
ويعد مطار سوهاج من أهم مطارات الوجه القبلي، حيث يعتبر بمثابة الشريان الرئيسي لتحقيق التنمية لمنطقة صعيد مصر، وتقوم الشركة الوطنية (مصر للطيران) وعدد من شركات الطيران المصرية والعربية بتسيير رحلات منتظمة من المطار إلى العديد من الدول العربية.
وأشار البيان الصادر من وزارة الطيران المدني إلى أن الجولة بدأت بتفقد الوزير لمبنى الركاب وصالتي السفر والوصول وكاونترات الجوازات، بالإضافة إلى حقل الطائرات والترمك وبرج المراقبة والمنشآت الإدارية بالمطار.
وخلال الجولة اطلع الوزير على جميع الإجراءات الأمنية المطبقة داخل وخارج المطار، كما استمع إلى شرح تفصيلي عن القدرة الاستيعابية وإمكانيات المطار واطمأن على انتظام حركة السفر والوصول والاٍستعدادات النهائية لاٍستقبال موسم الحج وطالب بتوفير كافة سبل الراحة وتذليل كافة العقبات لحجاج بيت الله الحرام من أهالي الصعيد.
كما وجه يونس بتيسير إجراءات السفر وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب والتنسيق التام مع كافة الجهات العاملة بالمطار لسرعة إنهاء الإجراءات، مع ضرورة توفير أماكن مناسبة للمودعين وذلك بساحات الاٍنتظار خارج مبنى الركاب، وكذلك تنميط قاعات الانتظار وصالات السفر والوصول بجميع المطارات المصرية.
وفي نهاية الزيارة، طالب وزير الطيران بالعمل على زيادة الحركة الجوية بالمطار بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تنتهجها الدولة خلال الفترة الحالية لتنمية محافظات الصعيد لاسيما محافظتي قنا وسوهاج.

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