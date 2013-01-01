رئيس"النواب": علاقات مصر وصربيا تاريخية وتجسد التطلعات المشتركة





أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال عمق العلاقات التاريخية والتطلعات المشتركة التى تقرب وجهات نظر مصر وصربيا لما فيه خير للبلدين.. وقال إن علاقات البلدين تستند إلى المبادئ والقيم التي نشأت على أساسها حركة عدم الانحياز التي جسدت في وقتها تطلعات شعوب العالم الثالث لمواجهة تحدي التنمية بالاعتماد على الذات.

وقال عبد العال- في خطاب أمام الجمعية الوطنية الصربية اليوم الخميسبمناسبة مرور 110 أعوام على بداية العلاقات المصرية الصربية - إن مصر لا تنسى أصدقاءها ممن وقفوا بجوارها وقت الشد، ولقد أتيت إليكم اليوم محملًا بتحية إعزاز وتقدير ومودة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن الشعب المصرى بجميع فئاته وأطيافه.

وأعرب عن تقدير القيادة المصرية لدور جمهورية صربيا في تأييد ثورة 30 يونيو 2013..مشيرًا إلى أن القنوات البرلمانية تفتح أبوابًا وتعطي آفاقًا أرحب للعلاقات بين البلدين.

ونوه إلى أن البعد البرلمانى لعلاقات مصر وصربيا يكتسب أهمية خاصة، حيث يفتح قناة موازية للاتصال بين ممثلى شعبى البلدين، بالإضافة إلى القنوات الرسمية الحكومية، خاصة أنه تم اختيار صربيا لاستضافة الجمعية البرلمانية المتوسطية فى دورتها القادمة فى عام 2019، بعدما استضاف برلمانكم الأسبوع الماضى بنجاح الاجتماع البرلمانى رفيع المستوى حول التعاون التجارى فى إطار الجمعية البرلمانية المتوسطية.

وأعرب عن الأمل في أن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من توسيع آفاق التعاون والزيارات بين برلمانى البلدين تجسيدًا لمصالح الشعبين وتعزيزًا لأواصر التعاون المشترك.

