البحرين وبريطانيا تتبادلان الرؤى حول أهم التطورات الإقليمية والدولية

تبادل فريق العمل البحريني البريطاني المشترك الرؤى حول أهم التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال اجتماع فريق العمل البحريني البريطاني المشترك، بمقر وزارة الخارجية البريطانية اليوم الخميس، برئاسة وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية أليستر بيرت.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن الجانبين بحثا تطور العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها خاصة في مجالات الأمن ومحاربة الإرهاب، والتعاون العسكري، واستثمار كافة الفرص المتاحة للمضي قدما بتلك العلاقات، ومواصلة التنسيق المشترك والفعال حيال مختلف القضايا وفي كافة المناسبات بما يعود بالنفع على البلدين ويسهم في دعم مساعي وجهود التوصل لحلول سلمية لقضايا ومشكلات المنطقة وإرساء الأمن والسلم والاستقرار في العالم أجمع.

وشدد الجانبان على أهمية اجتماع فريق العمل البحريني البريطاني المشترك في دفع وتطوير العمل المشترك بما يحقق تطلعات البلدين ويؤدي إلى المزيد من التقارب بينهما.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين ووزارة الدولة للبيئة والغذاء والشؤون القروية في بريطانيا ممثلة بمركز البيئة ومصائد الأسماك وعلوم تربية الأحياء المائية.