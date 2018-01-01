"السياحة": توجه الدولة يهدف إلى تنمية الساحل الشمالي

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أن توجه الدولة وقيادتها السياسية يهدف إلى تنمية منطقة الساحل الشمالى والاستفادة منها سياحيًا على مدار العام، وليس في شهور الصيف فقط، مضيفة أنها خطوة مهمة لجذب السائحين من ذوى الإنفاق المرتفع الى جانب الشرائح الأخرى التى تسعى الوزارة للحفاظ عليها وجذب المزيد منها.



وأضافت المشاط أن زيادة حجم الاستثمارات في مصر وفى منطقة الساحل الشمالى بأكمله من شأنه أن يساهم في تحقيق تنمية مستدامة فى هذه المنطقة الواعدة، إلى جانب فرص العمل الحقيقية التي ستوفرها تلك المشروعات، موضحة أن الوزارة سوف تضع منطقة الساحل الشمالى نصب أعينها فى خطة الترويج الدولية الجديدة لها.