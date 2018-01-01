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الخميس 19/يوليه/2018 - 07:29 م

زوجة في دعوى خلع: "بيخوني مع مرات أخوه"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
داليا عبد الباسط
dostor.org/2255734

تقدمت ربة منزل برفع دعوى خلع أمام محكمة الأسرة ضد زوجها، لقيامه بإقامة علاقة جنسية محرمة مع زوجة شقيقه (المتوفي)، وأيضا التعدي عليها بالضرب وإهانتها، قائلة: "بعد حب 13 سنة وإنجاب 3 أبناء.. بيخوني مع مرات أخوه".

وقالت الزوجة مها 34 سنة، في بداية حديثها لـ"الدستور": "قصتي بدأت مع هذا زوجي راضي منذ 13 سنة، بعد قصة حب دامت لسنوات، كان خلالها هو كل شيء بحياتي الزوج والأخ والسند، تحديت أهلي من أجله وأجبرتهم على الموافقة على هذه الزيجة، واضطروا للانصياع لرغبتى وتمت زيجتنا وسط حضور حافل من الأهل والأصدقاء".

وأضافت "مها": "اكتشفت حقيقته المرة بعد أشهر قليلة من زواجنا، فأجبرني على النزول والبحث عن العمل، فعملت خادمة في البيوت، حتى أجد قوت يومي أنا وطفلي المنتظر، أذاقني العذاب ألوان طوال هذه السنوات، وأنا أتحمل حتى لا أخسر بيتي وعلى أملًا بأن يتغير".

وصمتت الزوجة بضع دقائق واستكملت روايتها قائلة: "أصبحت ضيفة في بيتي أخرج في السادسة صباحا وأعود في ذات الوقت مساءًا، توسلت إليه كثيرًا بأن يتركني بجانب أبنائى ويبحث هو عن عمل، لكن كان يقابل هذا الحديث بضربي وإهانتى".

وتابعت: "منذ سنة تقريبا توفي شقيق زوجي، وبدأت ألحظ تصرفات غريبة من قبل زوجة أخيه، ولأني أخرج يوميًا للعمل لا أعلم ما يحدث في بيتي، حتى صارحتني إبنتى الكبرى بأن والدها يصطحب زوجة عمها "المتوفى" لغرفة النوم، ولا نعلم ما يفعلوا، وتترك أبنائها المراهقين برفقة إبنتى، جن جنوني حينها، وواجهته بما علمت، فاعترف لي بأنه على علاقة بها من قبل وفاة شقيقه، وهى بالنسبة له مجرد نزوة ليس أكثر".

فقررت اصطحاب أبنائي والخروج من بيت هذا الشيطان، خوفًا على أبنائي، ولجأت للقضاء لرفع دعوى "خلع" ضده.

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